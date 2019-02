Una fija. Gonzalo Prósperi será el lateral derecho esta noche de San Martín. El Verdinegro busca volver a la victoria y así tomar mayor oxígeno en su lucha por escaparle al bajo promedio.

"Con Estudiantes será un partido realmente muy importante para nosotros". El 0-4 impiadoso de Boca aún estaba fresco y Rubén Forestello ya marcaba lo que pesaba el encuentro de esta noche ante Estudiantes, en el Hilario Sánchez (21.10 horas por Fox Sports Premium). El Yagui es consciente que el equipo necesita sumar la primera victoria del año. Es algo imperioso desde lo anímico y sobre todo en lo numérico, pese a que todavía el equipo se mantiene afuera de los cuatro equipos que están perdiendo la categoría. Restan nueve "finales" para definir ese objetivo pero el margen de error se empieza a reducir para todos los que luchan por no bajar a la B Nacional. El Verdinegro acumuló un empate (Banfield 1-1) y una derrota (Boca 0-4) en este 2019. Ahora, contra el Pincha del Chino Benítez le apunta a una victoria que lo aleje de la zona roja de los promedios, en la fecha donde Belgrano y San Martín de Tucumán no pudieron superarlo.



Del lado del equipo platense, hace seis partidos que no triunfa y buscará en San Juan cortar la sequía.