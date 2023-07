River está a un paso de lograr un nuevo título y palpita los festejos de sus hinchas junto al equipo del entrenador Martín Demichelis, quien en su primera experiencia al frente de un equipo mayor puede dar la vuelta olímpica a falta de tres fechas del final del torneo de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).



River podría ser el campeón desde la noche del viernes próximo, antes de jugar contra Estudiantes en el Más Monumental el sábado a las 19.00, si Talleres no le gana a Huracán en Parque de los Patricios, en el inicio de la fecha 25ta. del torneo.



En este sentido, la última vez que River salió campeón sin jugar fue en el torneo de Apertura 1994, cuando -tras ganarle a Boca 3-0 en La Bombonera- tuvo que esperar que San Lorenzo, su escolta, pierda con Newell's el 15 de diciembre para coronarse frente al televisor.



Lo cierto es que tras el empate sin goles de anoche de Talleres ante Unión, River se aseguró el primer puesto y sin depender de otros resultados necesita un punto para coronarse cuando aún tiene que jugar ante Estudiantes, Central en Rosario y Racing en Núñez.



Por esta razón, ante la gran demanda de los socios para estar en el Más Monumental el próximo sábado, el club organizó el operativo de la venta y el canje de entradas que ya se inició con el inicio de la semana, y que concluirá el viernes.



Con la ampliación del Más Monumental a 86.000 lugares, casi la mitad de las ubicaciones ya están asignadas al sistema 'Tu Lugar en el Monumental'. Para el resto hay tiempo desde ayer y hasta el jueves a la mañana para conseguir lugares en cabeceras y plateas.



Entre jueves y viernes, será el turno para que se sumen a la posibilidad de compra a los integrantes de la 'Comunidad Somos River' y para los socios que no consiguieron sus lugares durante la semana, mientras que está descartada la posibilidad de venta a no socios.



Por otra parte, el club organiza un operativo de seguridad privada para el viernes por la noche ya que el equipo se va a concentrar en el Más Monumental y seguirá desde allí el partido entre Huracán y Talleres.



En caso de salir campeón sin jugar, muchos hinchas se van a concentrar en el playón interno del club para saludar a los jugadores desde los balcones como ya sucedió en consagraciones anteriores.



Además, la subcomisión del hincha, empezó con las reuniones para organizar los festejos tal como sucedió en el Superclásico ante Boca, con el despliegue de los telones que van en cada sector, con los mosaicos y con varias sorpresas que serán parte de la posible fiesta.



En tanto, desde la AFA van a disponer de todos los premios y la Copa para tener lista la premiación oficial en la cancha ese mismo sábado, en caso de que se den los resultados para que River festeje un nuevo título, que sería el número 70 en sus 121 años de historia.



Asimismo, en cuanto a lo que viene hasta el final del semestre, el objetivo del entrenador es mantener la concentración alta y la voracidad ganadora en la recta final del torneo ya que puede batir el récord de triunfos de local consecutivos que data de 2014.



En esa temporada, los equipos que dirigieron Ramón Díaz y Marcelo Gallardo lograron 14 triunfos consecutivos y actualmente el equipo de Demichelis lleva una secuencia de 12 encuentros, tres por Libertadores y nueve del torneo local.



Asimismo, Demichelis le pidió a la dirigencia que en cuanto se defina el torneo, se programe para este mes el cruce de Copa Argentina ante Talleres para mantener la competitividad del equipo y evitar la relajación, antes del parate previo al inicio de la segunda parte del año.



Para Demichelis el cruce de Copa Argentina es un buena manera para que el equipo se mantenga activo en los mano a mano definitorios, ya que el 2 y el 9 de agosto tiene los partidos claves de octavos de final de la Copa Libertadores ante Internacional de Porto Alegre.



En relación al partido ante los cordobeses por los 16avos. de la Copa Argentina, se jugaría en el estadio Mundialista Malvinas Argentinas de Mendoza, posiblemente el miércoles 19 de julio por la noche.



Por otra parte, el partido, será el tercer mano a mano definitorio del proceso de Demichelis, que ganó los anteriores ante Banfield 3-2 por el desempate para jugar la final del trofeo de Campeones 2020 ante Boca; y 3-0 ante Racing de Córdoba por Copa Argentina.