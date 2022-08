Con un final vibrante, pero con sonrisas solamente para la visita, el primer partido entre Los Pumas y Australia por el Rugby Championship, significó una derrota de 41 - 26 para el equipo argentino dirigido por Michael Cheika. La próxima semana habrá revancha en San Juan por la segunda fecha del certamen.

El comienzo del juego fue todo Puma: a los seis minutos Pablo Matera apoyó y y Emiliano Boffelli no falló con los pies. Si bien los Wallabies lograron descontar a través de un penal -Quade Cooper se encargó y no falló-, el equipo argentino no se detuvo.

La reacción de Australia no se hizo esperar. Cooper habilitó a Jordan Petaia y el wing llegó hasta el in-goal argentino sin problemas. Cooper tampoco falló con los pies y la visita logró acercarse 13-10.

El comienzo de la segunda parte tuvo a Australia más punzante. La lesión de Quade Cooper -se le trabó la rodilla y debió ser reemplazado- no bajó la intensidad de la visita. Del touch al line y tras avanzar, el try de Fraser McReight, chequeado por el TMO. Hodge, que ingresó por el apertura lesionado, convirtió con los pies. La ventaja se achicó a dos puntos.

Pero el duelo no dio respiro. Lejos de achicarse, Los Pumas fueron por más. Boffelli el goleador de la era Cheika se encargó de un nuevo penal y tampoco falló: 16-10 y una ventaja nada despreciable en un encuentro muy disputado.

Si algo necesitaba el equipo de Cheika para recuperar su confianza era un primer tiempo como el de Mendoza. Pocos errores defensivos -una de las principales falencias- y una eficacia en los pies de Boffelli tremenda: cada vez que le apuntó a los tres palos, sumó puntos. Por eso, en el último penal de la primera etapa, Los Pumas ampliaron la ventaja a nueve puntos.

Australia salió a presionar en la segunda parte, para intentar recuperar de entrada el terreno perdido en el comienzo. En una fase de ataque, Quade Cooper se lesionó solo y debió abandonar la cancha. Pero eso no cambió la dinámica de la visita, que en la siguiente fueron al touch, consiguieron la pelota en el line y Fraser McReight alcanzó el try. Tras el chequeo del TMO Reece Hodge, quien reemplazó al apertura convirtió.

Los Pumas lograron recuperarse con una gran jugada que comenzó Marcos Kramer a partir de una recuperación, recibió Mallía, siguió Matera y el crédito local, Juan González, consiguió apoyar. Boffelli, desde un ángulo complicado, acertó su tiro.

Tras un line, los Wallabies lograron un try penal para achicar otra vez la diferencia. Australia no se dio por vencida y a los 25 minutos pasó al frente por primera vez en el partido con un penal de Hodge. Envalentonados, los australianos empezaron a jugar con autoridad: un nuevo try, esta vez de Folau Fainga'a y penal Hodge, sacaron seis de ventaja.

Los últimos minutos tuvieron muchísima emoción y varios minutos de juego después de la chicharra. Los Pumas tuvieron en vilo a los australianos que terminaron cerrando el juego con un try de Len Ikirau y la conversión de Hodge, para ganar 41-26.

El camino de Los Pumas en este Championship marca que serán locales de Australia nuevamente el sábado próximo en nuestra provincia, en lo que será para San Juan su debut en el máximo torneo de selecciones del Hemisferio Sur.

Fuente: Clarín