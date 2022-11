La definición del campeonato provincial de velocidad en tierra, organizado por ACAT, se

disputó en Angaco y hubo un espectacular marco de público para ver la octava fecha del año, la ue coronó a los campeones 2022. La competencia tuvo récord de participantes, con 119 binomios en una verdadera fiesta final en el camping municipal de Angaco.

De acuerdo al formato de competencia, en la primera jornada se disput aron dos carreras diferentes en la Pampa de Apay, mientras que en el segundo día se disputó el súper prime en El Plumerillo, con llegada al camping municipal. Fue el cierre esperado luego de ocho pruebas a lo largo del año y de visitar los departamentos de Angaco, Sarmiento, 25 de

Mayo, 9 de Julio, Pocito, Rawson, Iglesia y Ullum. Con los resultados,los mejores de la temporada son los siguientes:

Categoría 4 x 4: 1) Sergio Nacarato (92 puntos), 2) Franco Castillo (90). Fuerza Libre: 1) Fernando García (146), 2) Miguel Ángel Villalba (135), 3) Ulises Castillo (117). Jeep: 1) José Luis Castro (197), 2) Marcelo Arnau (136), 3) Mauricio Riera (106). Autos de TC: 1) Alberto Bianchi (172), 2) Julio Quiroga (146), 3) Nicolás Flores (120).

Areneros Grandes: 1) Marcelo Garrido (168), 2) Emanuel Chávez (165), 3) Javier Moyano

(132). RC 5: 1) Gustavo Monti (188), 2) Sebastián Correa (171), 3) Lucas Martín (137). RC 5 Light: 1) Mariano Martín (108), 2) Juan Montivero (166), 3) Emiliano Falcón (121/MR), 4) Ariel Martín (121). D Plus: 1) Marcelo Pallicer (141/MR), 2) Andrés Correa (141), 3) Fernando Pérez (124). D Especial: 1) Ramiro Janabel (160), 2) Abel Arroyo (105), 3) Maximiliano Orozco (90). C Plus: 1) Cristian Moreno (230), 2) Víctor Molina (127), 3) AméricoS ánchez (125). Categoría Tracción Trasera: 1) Javier Quiroga (230), 2) Raúl Barboza (175), 3) Ricardo Hensel (140). D Fiat 128: 1) Cristian Reyes (168), 2) Gustavo Aguirre (161), 3) Germán

Moya (123). Areneros B 1000: 1) Pablo Chávez (193/MR), 2) Fernando Delgado (193), 3)

Miguel Díaz (149). Fiat 600: 1) Fabricio Oro (182), 2) Cristian Castro (146), 3) Alejandro Vedia

(133).