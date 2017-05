En acción. Hubo buen parque, buenas carreras y el público acompañó en San Martín (Foto: Suricato).

La tercera fecha del campeonato de ACAT en San Martín tuvo un gran desarrollo y buenas carreras en sus 12 categorías. Los principales puestos en cada categoría fueron: Fuerza Libre: 1) Raúl Savina, 2) José Castro, 3) Juan Pérez. Jeep Libre: 1) Mario Torrente, 2) Diego Ares, 3) José Villegas. G: 1) Alejandro Jofré, 2) Darío Megibar, 3) Marcos Jaime. E: 1) Gerardo Sillero, 2) Miguel Villalba, 3) Juan Montiveros. D Plus: 1) Javier Fernández, 2) Gonzalo Martínez, 3) Jorge Tonini. D Especial: 1) Osvaldo Riera, 2) Darío Castro, 3) Luis Sánchez. C Plus: 1) Gustavo Portillo, 2) Leandro Saleme, 3) Juan Molina. C: 1) Alejandro Palma, 2) Héctor Luna, 3) Germán Tejada. D: 1) Ezequiel Saleme, 2) Gastón Arnau, 3) Emilio Seva. B 1000: 1) Ricardo Giménez, 2) Sebastián Segura, 3) Julio Salas. A Libre: 1) Dante Jofré. A 850: 1) Cristian Castro.