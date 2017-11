La última. En Pocito se disputó la 8va y última fecha del calendario, la que terminó por definir a sus campeones (foto: Suricato).





El Gran Premio Coronación de la Asociación Sanjuanina de Automovilismo Trascendente, disputado en Pocito, arrojó los campeones 2017 de ACAT. Así tras la última competencia, cada categoría definió a sus monarcas en motos, cuatriciclos y autos.



Los campeones por categoría fueron los siguientes pilotos. Autos, 850: Cristian Castro. A Libre: Dante Jofré. B 1000: Ricardo Giménez. D: Ezequiel Saleme. C: Raúl Luna. C Plus: Leandro Saleme. D Especial: Marcelo Vargas. D Plus: Javier Notario (Mendoza). E: Gerardo Sillero. G: Alfredo Jaime. H: Diego Ares



Fuerza Libre: Raúl Savina (Mendoza). Motos, 110cc Semi: Jonathan Juan. 110cc Libre: Daniel López. 200cc: Gonzalo Gómez. 250cc: Federico Calvo.



Vieja generación: Emanuel Villalba. Quads, 450 Libre: Aldo Domínguez.