Cuando se quiere, se puede. De eso dan testimonio semana tras semana, partido tras partidos las chcias de la Primera División de la Asociación Deportiva Albardón y de AOMA que encararon un doble frente de competencia en el hockey césped del departamento y de la provincia. Así, repitiendo nombres y optimizando recursos, las chicas abardoneras disfrutan de ese esfuerzo, demostrando que cuando la pasión manda, nada importa.

Belén Atencio es una de las referentes de este doble equipo y nadie mejor que ella para contra cómo y qué hacen para no perderse partidos: "Estamos con la ADA en el torneo departamental de Albardón que se jueva de lunes a viernes en las canchas del Parque Latinoamericano y en el CIC de La Laja. Además, con el equipo AOMA, afrontamos la Primera B del torneo de la Asociación Sanjuanina y mal no lo hicimos. Llegamos a la final del primer torneo y perdimos con Amancay y ahora, arrancamos el segundo torneo. En este equipo se podría decir que está un seleccionado de todo Albardón porque a la base de ADA se le suman chicas del Barrio Fronteras y varias de otros clubes". Si jugar un solo torneo es difícil, encarar dos multiplica los gastos y el sacrificio: "Aca todo es a pulmón. No nos quejamos y lo disfutamos pero sería mas sencillo con algo de ayuda", cuenta Belén.