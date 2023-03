La tormentosa pretemporada de Peñarol llegó al punto final. La definición del intrincado escenario con dos planteles, dos técnicos y contratos en el aire, terminó en el Consejo Federal y es que desde la entidad madre del fútbol argentino y con la firma del Secretario General del Consejo, Javier Treuque, se comunicó a la Liga Sanjuanina la concesión de una prórroga de mandato a partir del 20 de enero y que en el tema contratos ante AFA 'todos los contratos y documentos deben ir firmados por el presidente y secretario y/o sustitutos estatutarios según obra en el estatuto' por lo que con la firma del presidente Oscar Cuevas y algún otro directivo, los contratos ya pueden ser inscriptos, algo que en la misma tarde de este jueves se empezó a realizar. Con esta definición del propio Consejo Federal quedaron sin sustento los contratos que los opositores al presidente bohemio habían firmado e incluso elevados a AFA. Con esta decisión, hoy se espera que el plantel que conduce Cristian Bove entrene en el estadio de la calle Tucumán y luego, viaje a La Pampa para afrontar el debut contra Ferro de General Pico a partir de las 20.

Del otro lado, el secretario de Peñarol, Javier Guillén, siguió insistiendo en que las decisiones deben ser consensuadas y que aguardarán una última reunión con Cuevas para tratar de conciliar al menos la conformación del plantel, esgrimiendo que todavía Cuevas no tiene la potestad absoluta y que necesita de sus firmas para los contratos. Este novelesco final de pretemporada necesita final. Es que luego de diferencias de comisión directiva, nacieron dos Peñarol desde lo futbolístico. Cuevas eligió a Cristian Bove como entrenador y se armó un plantel de 30 futbolistas, mientras que Guillén junto a Luis Varela, optaron por traer a Salvador Mónaco y otro plantel completo. Los grupos se prepararon en paralelo, con amistosos incluidos y cuando llegó el momento de los contratos se desató la tormenta. La suspensión de Cuevas no tuvo eco en Personería Jurídica y después de eso, apareció la traba de las firmas de los contratos con posiciones encontradas. El punto final lo puso el Consejo Federal pero la oposición no se resigna todavía y quiere un capítulo más.

El comienzo del torneo, en Corrientes

El Torneo Federal A empezará este viernes con el partido que sostendrán Boca Unidos de Corrientes-Sarmiento de Resistencia, en duelo regional válido por la primera fecha, zona D, del campeonato de ascenso. El cotejo se jugará a partir de las 17 en el estadio Leoncio Benítez de la capital correntina y será dirigido por Nahuel Viñas, de la Liga de Alcorta.

Este mismo viernes, a las 21.30, en partido correspondiente a la sección B, donde aparece Sportivo Peñarol, Estudiantes de San Luis recibirá a Ciudad Bolívar, con el arbitraje de Fernando Rekers, de la Liga cordobesa. La continuidad de la primera fecha del certamen se dará de la siguiente manera:

Zona A

Sábado a las 18: Villa Mitre de Bahía Blanca-Liniers de Bahía Blanca; Juan Ignacio Nebbietti (Río Colorado)

Sábado a las 20: Santamarina de Tandil-Sansinena de General Cerri; Gustavo Montero (Tucumán)

Domingo a las 17: Germinal de Trelew-Olimpo de Bahía Blanca; Maximiliano Macheroni (Rosario)

Domingo a las 18: Cipolletti de Río Negro-Círculo Deportivo Nicanor Otamendi; Fernando Marcos (Bahía Blanca)

Libre: Sol de Mayo de Viedma

Zona B

Domingo a las 16: Huracán Las Heras de Mendoza-San Martín de Mendoza; Gabriel Araujo (Mendoza)

Domingo a las 17: Atenas de Río Cuarto-Juventud Unida Universitario de San Luis; Enzo Silvestre (Santa Fe)

Domingo a las 20: Ferro de General Pico-Sportivo Peñarol de San Juan; Joaquín Gil (San Pedro)

Libre: Argentino de Monte Maíz.