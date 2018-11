Preparativos. Gabriel Abarca está alistando el Gol con el que correrá en Zonal Cuyano. Hoy viajará a Mendoza a realizar unos ensayos y quedar preparado para competir el próximo fin de semana en el Angel Penna.

No es un salto común en el automovilismo de elite. Los antecedentes no abundan pero quien se anotó en el cambio es el piloto de rally Gabriel Abarca, ya que anunció que correrá la última fecha del Zonal Cuyano en pista. De la tierra al asfalto, Abarca indicó que si bien esta será una carrera aislada, no descarta para el 2019 hacer las dos disciplinas a la vez: el Campeonato Argentino Sudamericano de Rally Cross y al mismo tiempo el Zonal Cuyano o el Turismo Pista.



Abarca el mes que viene afrontará la última fecha del Carx en Arrecife, en una fecha doble en la que matemáticamente tiene chances de ser campeón en Maxi Rally, la clase mayor del Rally Cross en la que pelea el título con pilotos como Federico Villagra, Federico Bassi o Hernán Kim. Pero en el medio aceptó el convite de Ariel Persia, múltiple campeón del Zonal Cuyano.



"Hace un tiempo que me venía ofreciendo esta oportunidad, pero recién ahora me animé. Voy a hacer el Gran Premio Coronación en el autódromo Angel Penna, de Mendoza, en el VW Gol con el que Ariel ganó varios títulos", expresó Abarca, quien competirá en la Clase 2 este fin de semana.



Si bien el piloto albardonero ya había tenido una fugaz experiencia en pista en una carrera en Mendoza hace un par de años, esta vez va con otras expectativas. "Ahora vamos a viajar a hacer pruebas al autódromo y voy a tener todos los consejos de Persia. Pero además, es diferente porque quiero hacer pista también el año que viene, así que no será una prueba aislada como para sacarme el gusto", indicó Abarca. El objetivo para 2019 es encarar el Zonal Cuyano en la Clase 2, posiblemente con el Gol de Persia, quien ahora está enfocado en la preparación de autos de competición; o en el Turismo Pista, que ya es una categoría de carácter nacional.



Sin embargo, esto no quiere decir que dejará el Rally Cross. "Es mi apuesta más grande y busco consolidarme en la clase mayor. En este 2018 corrí por primera vez en Maxi Rally la experiencia es más que positiva, porque me codeo con los mejores pilotos de Sudamérica y estoy en el quinto lugar en el campeonato. En 2019 buscaré dar un paso más y tratar de seguir creciendo", expresó Abarca.

En San Juan



El calendario del Carx, como se denomina al Campeonato Argentino de Rally Cross, contemplaba la penúltima fecha en San Juan, en un circuito que se construye en las inmediaciones del autódromo El Villicum. Sin embargo, la crisis económica le impidió al club Unión Volantes Albardón llegar a tiempo con los trabajos.



El Rally Cross, que es una disciplina relativamente nueva en el país y que se va expandiendo, no descarta hacer su primera presentación en San Juan el año que viene, ya que la entidad albardonera seguirá avanzando con las obras.