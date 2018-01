El ex defensor francés Eric Abidal salió a aclarar las malas interpretaciones que algunos medios hicieron sobre sus declaraciones que incluyeron a Lionel Messi. “Leo nunca ha tenido malas palabras para mí”, remarcó en su cuenta de Twitter el ex hombre de Barcelona.

Todo surgió de una entrevista que Abidal brindó para la televisión francesa en el Camp Nou. Allí abrió su corazón ante las cámaras y contó lo duro que fue atravesar el tratamiento invasivo al que tuvo que someterse por un cáncer de hígado.

En ese contexto, reveló una anécdota con sus compañeros en el equipo catalán. "Hay algunos que me vieron muy delgado. Les hice un vídeo a los jugadores antes de un partido para animarles. ¿Sabes que me dijo Messi? 'No nos envíes más cosas así, que nos hace daño'. Yo no lo veía, yo me veía bien y les decía "chicos, ánimos", pero ellos me dijeron que me vieron como un cadáver y esto les dejó hecho polvos", contó en Canal+.

Las declaraciones del francés enseguida se viralizaron por las redes sociales y algunos medios cuestionaron la postura de Messi en aquella situación.

Ante tanta polvareda, Abidal decidió aclarar que el argentino nunca lo había lastimado y que sus palabras pudieron haber sido malinterpretadas.

"Leo Messi nunca me dijo que no les enviara más cosas así ni que no quisiera saber nada. Leo me dijo que no les gustaba verme así, pero en ningún momento ha tenido malas palabras para mi.", escribió el francés.

Aclaración:Cuando envié el vídeo para animar al equipo leo messi nunca me dijo que no les enviara más cosas así ni que no quisiera saber nada. Leo me dijo que no les gustaba verme así, pero en ningún momento ha tenido malas palabras para mi. @elchiringuitotv @jpedrerol — Eric Abidal (@EAbidalOfficial) 11 de enero de 2018

Por otro lado, el ex futbolista que jugó 193 partidos en el Barcelona y ganó dos Champions League -entre otros títulos- destacó en la entrevista el día en que Thierry Henry lo fue a visitar al hospital. "Cuando vi a Tití lloré como un niño. No quería que me viera así, pero me gustó que viniera a verme".

De su paso por el Barcelona, el momento más recordado de Abidal es el gol que le marcó al Real Madrid en el Santiago Bernabéu en la temporada 2011/2012 para el triunfo por 2-1, por los cuartos de final de la Copa del Rey. Fue una gran asistencia de Messi para que el zurdo quedara solo y definiera de zurda ante la salida de Iker Casillas.