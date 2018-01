No va más. Nadal, que sólo había perdido un set en todo el torneo, ayer debió abandonar por una lesión en el cuádriceps.

El español Rafael Nadal, número uno del mundo, se retiró ayer del Abierto de tenis de Australia por una lesión en la pierna derecha, cuando perdía ante el croata Marin Cilic en cuartos de final por 3-6, 6-3, 6-7 (5-7), 6-2 y 2-0. El croata Cilic se medirá en semifinales ante el británico Kyle Edmund, quien eliminó al búlgaro Grigor Dimitrov por 6-4, 3-6, 6-3 y 6-4 y será integrante del equipo de su país que jugará la Copa Davis ante España.



Nadal, finalista en Australia 2017 (perdió la final con el suizo Roger Federer) intentó continuar después de pedir un tiempo muerto médico y recibir un masaje, pero tenía evidentes problemas para desplazarse sobre la cancha ya en el tercer set.



El tenista mallorquí igual continuó jugando y perdió el cuarto parcial. En el arranque del quinto juego comenzó a caminar mal y después de sufrir un break que estuvo cerca de evitar y con el que el croata se adelantó 2-0, Nadal dijo basta. "Me ha pasado algo que me ha dejado inhabilitado. La pierna se me ha quedado bloqueada. No me podía mover. Y si no me puedo mover, no voy a ganar. No soy una persona a la que le guste retirarse, pero llegado este punto no había otra opción", dijo Nadal.



El español lleva ganados 16 títulos de Grand Slam en su carrera, de los cuales solo uno fue en Melbourne, en su edición 2009, cuando venció en la final a Roger Federer. Cilic, por su parte, había llegado a una semifinal de Australia en 2010, cuando fue eliminado por Andy Murray. El tenista croata, sexto en el ranking mundial, dejó en el camino de la actual edición del primer Grand Slam de la temporada al canadiense Vasek Pospisil, al portugués Joao Sousa, al norteamericano Ryan Harrison y al español Pablo Carreño Busta.



Por los octavos



En la madrugada de hoy se juegan los partidos de cuartos de final del otro lado de la llave del torneo. Roger Federer (defensor del título) se medía contra el checo Tomas Berdych. A su vez, el estadounidense Tennys Sandgren se enfrentaba contra el coreano Hyeon Chung, verdugo del ex número uno, el serbio Novak Djokovic, en otro de los encuentros.