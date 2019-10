Presión. Ramón Abila la está pasando mal.

El delantero de Boca Ramón "Wanchope" Ábila recibió amenazas de muerte el domingo pasado y como consecuencia su familia está bajo custodia policial, informaron fuentes del club xeneize. Ábila realizó la denuncia en una comisaría, un fiscal de turno intervino y Boca solicitó la custodia de su familia en Córdoba y en su domicilio ubicado en el Gran Buenos Aires.



"Wanchope" sufrió el fin de semana una sobrecarga en el gemelo derecho que extendió a seis las lesiones desde su arribo al club a principios de 2018. El ex Huracán y Cruzeiro de Brasil trabaja para llegar en óptimas condiciones a la revancha de semifinales de la Copa Libertadores ante River Plate del próximo 22 de octubre en La Bombonera con la serie 2 a 0 en contra. No fue la mejor semana para el delantero de Boca que después de recuperarse de un desgarro en su aductor derecho volvió a jugar con el equipo en el empate contra Newell"s por la Superliga y disputó todo el superclásico contra River por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores. Días después del cotejo en el Monumental, se confirmó una molestia muscular que lo marginó del duelo con Defensa y Justicia y lo pone en duda para la revancha contra el Millonario. El domingo se hizo estudios para determinar el grado de la lesión y luego se dirigió a su tierra para acompañar a sus familiares (hijo, ex mujer y padres). Ábila estuvo presente junto al resto de sus compañeros aunque realizó tareas diferenciadas por la molestia que arrastra en el sóleo derecho, poniendo en duda todo.