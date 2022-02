Juan Román Riquelme, vicepresidente de Boca, se refirió al Instagram que escribió Ramón Ábila en contra de la secretaria de fútbol, y subrayó: "No quiero opinar sobre redes sociales, no tengo pero me cuentan. El tema es fácil, tendrá que cumplir con sus obligaciones como lo hacemos nosotros y como lo hice yo cuando fui jugador".

Riquelme, agregó que Ábila "fue a Estados Unidos, jugó en dos clubes, no debe estar contento en cómo le salieron las cosas, si no algún club lo hubiese comprado. Ahora se entrena con el plantel, se lastimó, los kinesiólogos lo curarán y deberá entrenar al máximo. Nosotros cumplimos con todos los jugadores".

Riquelme recordó que "el año pasado tuvo la posibilidad de ir a Uruguay, pero él habló de una chance de ir a Minnesota y aceptamos. A los cuatro meses ya no estaba más ese club. No le salieron las cosas y durante todo un día me llamó por teléfono pidiéndome una mano para pasar a otro club. Y me pasé todo el día para resolverle esa situación y que fuera a otro club de Estados Unidos".

Ábila se manifestó contrario a la forma de manejarse de la secretaría de fútbol, dijo que desde el 3 de enero que volvió de los Estados Unidos nadie se acercó a hablar y en el final de su publicación dejó un inquietante "tienen hasta el miércoles para solucionar mi tema. Cualquier cosa estoy en el vestuario",

A lo que Román respondió: "Cuando dicen que no atendemos a nadie, no es verdad. Atendemos a todos, lo que tenemos claro es que defendemos nuestro club a muerte, es muy simple, hacemos sólo eso".

Por otro lado, ayer Boca empató 2-2 con Gimnasia. Los goles del Xeneize los marcaron Salvio y Vázquez (reemplazó a Benedetto).