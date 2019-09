Con el nuevo horario de las 16,30 y la presentación del puntero, Colón Junior como local, hoy comenzará a jugarse la séptima fecha del Torneo de Verano de Primera División de la Liga Sanjuanina de Fútbol. En el partido saliente del sábado, en la calle Sargento Cabral, Colón Junior que es el único líder del certamen, recibirá al Deportivo Aberastain que tras perder la final del Torneo de Invierno no pudo recuperar el paso anterior y hoy necesita ganar.



En otro de los juegos del día, en La Rinconada, Atenas Pocito será local de Sportivo Del Bono en un partido que puede decidir las aspiraciones de ambos equipos en el camino a estar en las semifinales. Finalmente, en el Barrio Comandante Cabot, Sportivo Arbol Verde -que festejó sus 99 años- será anfitrión de Atlético Trinidad que viene en franca levantada.



Para el domingo, la jornada comenzará a las 11 en el predio Emmanuel Mas de Chimbas, cuando San Martín reciba a Deportivo Carpintería. Luego a las 16.30, en Rawson, Atlético Unión será anfitrión de Villa Obrera mientras que Marquesado recibirá en el Oeste a Atlético Alianza. Finalmente, Sportivo 9 de Julio será local de Peñarol. Quedando para el miércoles 25, Desamparados recibirá a Rivadavia.



En tanto que ya están confirmados los cruces de los Seleccionados Juveniles de la Liga Sanjuanina buscando otra fase del Torneo Juvenil del Consejo Federal. El próximo sábado 28 en el estadio San Juan del Bicentenario, la Selección Sub 13 se medirá primero con el seleccionado de la Liga Caucetera, buscando una plaza en la fase Nacional que se jugará en Córdoba. Mientras que luego, la Sub 15 jugará contra Caucete para avanzar a la Fase Regional y definir contra San Luis la chance de ir a la Fase Nacional que será en Santiago del Estero.