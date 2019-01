POSTAL TRADICIONAL. El pelotón viaja por Ruta 40 hacía la villa cabecera del departamento Sarmiento y cruza frente al Cerrillo. El promontorio rocoso será testigo mudo de un solo paso de la caravana porque en esta edición la carrera terminará en Media Agua.

Se ha dicho y ha quedado reflejado una y mil veces en estas páginas: la Doble Media Agua no es la carrera más antigua de todas las que tiene la temporada ciclista sanjuanina, pero sí es la que más ediciones ostenta.

La más "vieja" es la Mendoza-San Juan, que tuvo su bautizo en 1925, pero su segunda edición recién se corrió diez años después (1935). La Doble Media Agua vio la luz cinco años más tarde (1930), pero cuando la clásica que unía las dos capitales provinciales se disputó por segunda vez, la carrera que, en ese entonces partía de la Plaza 25 y culminaba en el velódromo del Parque de Mayo, inaugurado en 1928, cumpliría su sexto año consecutivo.

El domingo se correrá la edición 91 de la Doble Media Agua. Y, por varios motivos, no será una más. El primero es que se inicia la década del centenario. El otro es que no retornará a la Capital u otro Departamento, como ocurrió en los últimos años cuando culminó en Pocito o 9 de Julio. En esta ocasión desarrollará el 65 por ciento de su recorrido en Sarmiento y tendrá meta final en el corazón de Media Agua.

Aún no se sabe como la afrontarán los equipos continentales porque están afinando las piernas de sus ciclistas para la Vuelta. Algunos, como la Agrupación Virgen de Fátima la afrontarán con plantel completo, por la cita que dos de sus corredores pueden tener con la historia grande del ciclismo local (NdeR: si la ganan Ricardo Escuela o Adrián Richeze podrán igualar el récord que desde 1949 ostenta Salvador Ortega, único ganador de las cuatro clásicas provinciales); otros posiblemente guarden algunas de sus cartas y le den la responsabilidad a aquellos ciclistas que por exigencias del reglamento no podrán estar en la competencia 2.1 que integra el calendario del América Tour de la UCI.

Es, por características de su trazado, una carrera más propicia para velocistas que para rodadores. Y, por los antecedentes previos en carreras disputadas por arterias de aquel Departamento (Vuelta a Sarmiento y Giro del Sol) es de esperar que toda la historia de la competencia deba resumirse a la crónica de esos, siempre infartantes y muchas veces fatídicos 15 segundos que encierra el embalaje final.

Las rutas ayudan, y si la temperatura se suma a la contienda con una tarde no tan sofocante, puede afirmarse que el espectáculo que encierra la clásica estará garantizado.

Los más ganadores

5 Veces triunfó Marcelo Riveros (1953, "56, "58, "60 y "62) y victorias tienen Enrique Molinero, Hugo Blanco, Salvador Ortega y Roberto Bernard.

Inscripción gratuita

Como ha ocurrido con todas las pruebas de la temporada la inscripción no tiene ningún valor material. Solamente se exige a los equipos confirmar sus ciclistas el día previo (los registros se recibirán el sábado de 18 a 21.30 en la Federación) para completar planillaje. En total se repartirán $33.800, siendo la recompensa del ganador: $7.200.

>> Sagan fue tercero en Australia

El ex tricampeón mundial de ciclismo en ruta, el eslovaco Peter Sagan (Bora-hansgroe) que será una de las figuras estelares que desde el 27, del corriente mes, tendrá la Vuelta a San Juan, culminó en el tercer lugar en la segunda etapa del Santos Tour Down Under, competencia por etapas que se corre en Australia.

El segundo parcial de la prueba, corrido entre Norwood y Angaston (122 km) lo ganó el neozelandés Patrick Bevin (CCC Team), quien quedó al frente de la clasificación general, escoltado por el local, Caleb Ewan (Lotto Soudal).

Bevin lidera la primera prueba del calendario UCI World Tour con 6h34m03s, segundo está Elia Viviani (Deceuninck Quick-Step) a 5 segundos y Sagan marcha octavo a 11 segundos.

En la madrugada argentina de hoy se corría el tercer capítulo, 146 kilómetros entre Lobhetal y Uraidla, donde se prevé otra llegada al sprint masivo.