Nuevo rol. El extenista es ahora dirigente de la AAT y subsecretario de Deportes de Buenos Aires. "Chucho" se dio tiempo para fotos con los hinchas.

"Chucho", como lo conoce el mundo del tenis a José Acasuso, se mostró sorprendido con San Juan por el nivel organizativo en la Serie de Copa Davis. El ex tenista y ahora dirigente de la AAT (Asoc.Argentina de Tenis), elogió a la provincia, a los sanjuaninos y valoró el fuerte impulso estatal para el deporte. "Nos vamos felices. Esta es una provincia que está acostumbrada a organizar grandes eventos. Yo me voy sorprendido porque San Juan demostró que el Interior está capacitado", contó. Sobre la apuesta de la AAT de apostar por ex tenistas para comandar al tenis argentino, expresó: "Está bueno que las federaciones involucren a extenistas como dirigentes. Coria, Gaudio y Cañas le aportaron mucho al tenis argentino y aquí lo dejan plasmado. Queremos apuntarle al tenis amateur y a los chicos".