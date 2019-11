Esta noche, desde las 22, será el momento del pugilismo amateur en el Club Julio Mocoroa. Abrirá el fuego un choque entre púgiles locales: Maximiliano Lorente (Mocoroa) vs. José Cortéz (Club del Box) en peso mediano. Luego se realizarán cinco peleas entre sanjuaninos (mencionados primero) y mendocinos: Diego Rivero vs. Luciano Chacón (mosca); Sebastián Martín vs. Alejandro Arancibia (liviano); Ezequiel Cortéz vs. Matías Guircam (mediano liviano); Federico Benítez vs. Yamil Díaz (mediano liviano) y en pesado Yonatán Ticle se medirá con Nelson Maldonado.



Las entradas generales tienen un costo de 100 pesos y para acceder a las butacas del Ring Side hay que abonar 150.