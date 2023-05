"Creemos haber recuperado la confiabilidad del auto. Ojalá sea la tercera carrera en la que vemos la bandera a cuadros y que sea lo más adelante posible", aseguró Facundo Della Motta (Dodge), el representante sanjuanino en el TC, que hoy abre la sexta fecha con la jornada de clasificación en el autódromo de Termas de Río Hondo. En tanto, Tobías Martínez, el piloto de San Juan que lidera el TC Pista, hoy tendrá lucha contra el reloj y serie clasificatoria.

De acuerdo al cronograma, hoy el TC cumplirá sesiones de entrenamiento desde las 11, mientras que la clasificación se desarrollará a partir de las 16,05. Mañana, las series se correrán a las 9.30, 10 y 10.30, a la vez que la final será a las 13,20.

"Termas es un circuito que me gusta bastante. El año pasado clasifiqué 20°, en la serie quedé cuarto y en la final venía décimo, hasta que me chocó Landa y me dejó fuera de carrera. Tengo ganas de tomar contacto con la pista, esperando que funcione bien el auto", destacó Della Motta, quien tras un inicio adverso (tres abandonos por roturas), viene de ser top 20 en Concepción del Uruguay y quedar 24to en El Calafate.

Disputadas 5 fechas, el campeonato del TC está liderado por Julián Santero con 164,5 puntos, seguido por Jonatan Castellano (154) y Mauricio Lambiris (149,5).

Por otro lado, Tobías Martínez (Chevrolet) buscará sostener su racha, en la que no sólo suma podios en el TC Pista, sino también en el TC Pista Pick Up. El sanjuanino es el líder del campeonato con 204 puntos, escoltado por Rodrigo Lugón (154,5) y Agustín Martínez (150).

En las cinco primeras carreras, Martínez se convirtió en el referente del TC Pista, ya que ganó dos carreras (Viedma y Toay), en otra fue segundo (El Calafate), en la última fecha fue quinto (Concepción del Uruguay) y en la restante quedó noveno (Neuquén). Es decir que Tobías no se bajó de los mejores 10 hasta ahora, a la vez que suma tres podios en cinco finales. Por eso lidera el certamen con tanta holgura. Hoy, el TC Pista clasificará a 15,10 y las series se correrán a las 17,10 y 17,45. La final, mañana a las 12,20.

En pista

51 Pilotos están inscriptos para correr en Termas, por lo que nuevamente el TC supera las 50 máquinas. En TC Pista, los corredores anotados son 34.

IndyCar: Canapino avanza hacia las 500

El argentino Agustín Canapino (Dallara-Chevrolet) buscará desde hoy el mejor puesto de largada, con miras a las tradicionales 500 Millas de Indianápolis de la IndyCar, que se llevarán a cabo el próximo 28 en los Estados Unidos.

El piloto arrecifeño, de 33 años, será uno de los participantes de los simulacros clasificatorios para la mítica competencia norteamericana, desde las 12 de Argentina. A bordo del Dallara Chevrolet, Canapino ayer cumplió con la quinta sesión de prácticas y quedó 15to en la combinación de promedios.