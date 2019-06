Marcos Acuña tiene grandes chances de ser titular ante Venezuela por los cuartos de final de la Copa América. "Aproveché los minutos que me tocaron; si seré titular o no, no depende de mí", dijo sobre esta posibilidad, remarcando sus buenos 30 minutos en el segundo tiempo de la última fecha de la zona de Grupos ante Qatar.

También se refirió a la posición que ocuparía en caso de salir de titular ante la selección vinotinto: "Por izquierda es donde mejor me siento, traté de dar lo mejor para el equipo". Además, se refirió a los rivales y el último duelo en Madrid que fue derrota para la celeste y blanca: "Nos vimos las cara en un amistoso, esto es más importante. Tenemos que salir con todo y dar lo mejor".

Sobre Argentina asegura que cree que "están muy bien" tanto en ataque como en defensa. Aunque también reconoció que trabajan duro para mejorar "algunas cosas".