Había que ver la cara de Florentino Pérez para entender la dimensión de lo que el miércoles escuchó de boca del entrenador más efectivo en la historia del Real Madrid, Zinedine Zidane. El presidente del club, un hombre al que la popular le diría que "la plata no la cuenta, más bien la pesa" con su fortuna estimada en más de 1.900 millones de dólares, se mostró aún ayer descolocado con la decisión del francés, un crack en su época de pantalones cortos y un DT al que el reconocimiento de verdad recién le llegará ahora, luego de la era que marcó en el club más poderoso del mundo. Y el propio pelado, el de la sonrisa siempre a flor de boca y alejado de las declaraciones estridentes, fue claro en su última conferencia: "Este año no lo veo tan claro: soy un ganador, y si tengo la sensación de que no voy a ganar, hay que hacer un cambio. Y me marcho yo. Los jugadores no tienen nada que ver con esta decisión", puntualizó Zizou en la tarde en que Madrid se conmovió. Un día antes, en su casa, Pérez había oído lo que nunca pensó escuchar. "Es una decisión que me sorprende, pero conociéndolo a Zidane, sé que no queda otra que aceptarla y desearle un buen descanso", graficó el presidente Merengue, quien ahora buscará el reemplazante y según cuentan medios españoles el principal apuntado es un argentino: Mauricio Pochettino.



Zidane a sus 45 años decidió irse por motivos propios, pues tenía contrato hasta el 2020. Algo similar hizo cuando partió como futbolista de la Juventus al Real Madrid y también cuando decidió alejarse del Merengue. "Este equipo debe seguir ganando y necesita un cambio. Después de tres años necesita otro discurso, otra metodología de trabajo y por eso tomé la decisión", se explayó. No lo dijo, pero un sabio del fútbol como él sabe que en esta temporada donde sumó la tercera Champions en fila las cosas no ocurrieron como pretendía. Lejos en la Liga donde se coronó el eterno rival (Barcelona) y con una eliminación con tintes de papelón en la Copa de Rey ante el débil Leganés, pronosticó que la cosa para la 2018-19 no sería sencilla. Entendió que el máximo trofeo continental lo ganó en base a mística, oficio y jerarquía individual. Vio que este Real Madrid no es el de antes y debería empezar de cero una reconstrucción: la gloria por ser otra vez Rey de Europa no lo cegó. Todo lo contrario. "Una decisión de este calibre es algo muy meditado", puntualizó. Zidane, quien descartó dirigir a otro club en el corto plazo, sabe que se ganó un lugar en ese Olimpo selecto del Real Madrid. La historia lo pondrá a la altura de un tal Alfredo Di Stéfano.

"Puede ser un hasta luego, porque el Madrid me ha dado todo. Ahora me siento bien, no hay que estar triste".

ZINEDINE ZIDANE - Ex DT Real Madrid



Para darse una idea de lo que consiguió en el banco del Merengue: disputó 13 torneos y dio la vuelta olímpica en 9. En el club de fútbol más exigente de todos eso asegura cierta tranquilidad y proyección. Zidane lo sabe mejor que nadie pero así y todo prefirió pegar un portazo. Una salida que dejó al Madrid estupefacto. Como la cara de su presidente en la conferencia de prensa. Y justamente por eso está claro que, como marca el slogan de una tarjeta de crédito, "hay cosas que el dinero no puede comprar".



El mejor de todos

69 El porcentaje de efectividad de torneos ganados por Zidane como DT en el Madrid: 3 Champions, 2 Mundiales de Clubes, 2 Supercopa de Europa, 1 Liga española y 1 Supercopa de España.

Pochettino, el apuntado



El actual entrenador del Tottenham inglés, Mauricio Pochettino, está en la mira del Real Madrid para ser el reemplazante de Zinedine Zidane. Incluso, según medios españoles, el entrenador argentino ya fue sondeado por el Merengue y más allá de conocer de su boca que no hay una cláusula de rescisión con el Tottenham ante un llamado de Real, sí existe un compromiso de Pochettino con la dirigencia para que lo liberen cuando él lo considere necesario. Mauricio renovó su contrato con el club inglés en enero, pero su salida no sería un problema.