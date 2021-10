La espectacular batalla por el título del Campeonato del Mundo FIM Supersport 2021 llegó a su fin este domingo cuando Dominique Aegerter (Ten Kate Racing Yamaha) se convirtió en Campeón del Mundo en la última jornada del Round Motul de Argentina. La Carrera 2 de WorldSSP en el Circuito San Juan Villicum empezó con la dramática caída del rival de Aegerter, Steven Odendaal (Evan Bros. WorldSSP Yamaha Team), derribado en la primera curva por Manuel González (Yamaha ParkinGO Team). Ambos pilotos volvieron a la pista, pero el sudafricano perdió el control delantero de su Yamaha en la curva 15 durante la vuelta 13, mientras intentaba mantener vivas sus esperanzas de título, y tuvo que abandonar ya definitivamente.

Durante el incidente de la curva 1, Aegerter tuvo la fortuna de no verse implicado directamente, aunque tuvo que desviarse de su trayectoria. Noveno en las primeras etapas de la carrera, el suizo se abrió camino gradualmente hasta la tercera posición y pudo celebrar en el podio su primer Campeonato del Mundo y el décimo del Ten Kate Racing en WorldSSP.

Después de la carrera, el recién coronado Campeón del Mundo Aegerter se mostró eufórico tras lograr finalmente el sueño de toda su vida: “¡Es increíble conseguir el primer título del Campeonato del Mundo! Cuesta darse cuenta ahora, después de la carrera. Espero celebrarlo en el garaje con todo mi equipo, pero también con todos mis amigos, familiares y patrocinadores en casa. Estoy contento de estar aquí en San Juan. Espero poder festejar porque trabajado 31 años, o al menos 20 o 25 años, para convertirme en Campeón del Mundo, y ahora lo soy”.

Preguntado acerca de cuándo se dio cuenta por primera vez de que podía conseguir el Campeonato del Mundo, Aegerter explicó: “Cuando firmé el contrato con Ten Kate Racing, supe que teníamos un equipo capaz de ganar un campeonato mundial, con un equipo técnico y una moto ganadora, la Yamaha R6. Tenemos buenos proveedores, buenos patrocinadores y un buen grupo de personas en casa, así que teníamos todo lo necesario para luchar por el título. Este era mi objetivo, el objetivo del equipo y el de todos los demás. Paso a paso hemos ido luchando por los podios y las victorias, y al final es cuando consigues el título. Lo hemos ganado con un Round de anticipación, así que estoy muy contento; siempre hemos ido carrera a carrera y ¡ahora ya lo tengo!"

La temporada de Aegerter ha sido extraordinaria: Se ha convertido en el tercer debutante en cuatro años que conquista la corona, y también en el segundo Campeón del Mundo de Suiza en la categoría después de Randy Krummenacher, en 2019. Aegerter también ha establecido un récord de podios en una temporada con 14, y asimismo se ha convertido en el segundo piloto en ganar al menos diez carreras en una temporada después de Andrea Locatelli en 2020. Su título es el noveno en la categoría para Yamaha, que ahora ha igualado a Honda, mientras que Ten Kate Racing suma 83 victorias en la categoría y consolida su estatus como el equipo más exitoso de World Supersport.

Aegerter quiso reconocer también los méritos de su principal rival por el título, Steven Odendaal: “Es un gran piloto y hemos tenido muchas batallas. Es un piloto con mucha experiencia; estuvimos luchando juntos en Moto2™, pero también otros pilotos han sido muy fuertes. Algunos pilotos lucharon más en otras pistas, pero en general, me he sentido bien. Por supuesto, Steven tiene un equipo fuerte y una moto rápida, ¡así que no siempre ha sido fácil! Somos los campeones; lo hemos hecho todo bien ".