Fútbol europeo, fútbol argentino, rugby y tenis se destacan en la agenda deportiva televisada del sábado. Con argentinos en el exterior y algún extranjero en acción en la Argentina.

Lionel Messi en Sevilla vs. Barcelona en la liga española, Marcelo Bielsa al costado de la cancha y Emiliano "Dibu" Martínez en Leeds vs. Aston Villa en la Premier League y posiblemente Leandro Paredes en Dijon vs. Paris Saint-Germain por la liga francesa son los principales protagonistas albicelestes del día en el fútbol del Viejo Continente. Habrá otros.

Fronteras adentro sobresalen dos grandes, Independiente y San Lorenzo, que recibirán a Gimnasia y Central Córdoba, respectivamente. Promete el enfrentamiento entre los invictos Banfield y Colón, y tiene lo suyo Talleres vs. Newell's.

Las semifinales del Córdoba Open tendrán 75% de tenista locales. Juan Manuel Cerúndolo se cruzará con Federico Coria y Facundo Bagnis lo hará con el español Albert Ramos-Viñolas.

Y del resto, lo más atractivo es Gales vs. Inglaterra, por el Seis Naciones de rugby, y Real Madrid vs. San Pablo Burgos, con los argentinos Gabriel Deck y Nicolás Laprovittola, por la liga española de básquetbol. Habrá también golf y ciclismo internacional, en un sábado intenso.

La televisación del sábado 27

FÚTBOL

Copa de la Liga Profesional

17.10 Banfield vs. Colón. Fox Sports Premium y TV Pública.

17.10 Talleres vs. Newell's. TNT Sports.

19.20 Independiente vs. Gimnasia. Fox Sports Premium.

21.30 San Lorenzo vs. Central Córdoba. TNT Sports.

Premier League

9.30 Manchester City vs. West Ham United. ESPN.

12 West Bromwich vs. Brighton and Hove. ESPN 2.

14 Leeds vs. Aston Villa. ESPN 2.

17 Newcastle United vs. Wolverhampton. ESPN 2.

League 1

9 Monaco vs. Brest. ESPN 3.

9 Bordeaux vs. Metz. DirecTV Sports.

13 Dijon vs. Paris Saint-Germain. DirecTV Sports.

Serie A

11 Spezia vs. Parma. ESPN 3.

16.45 Hellas Verona vs. Juventus. ESPN 2.

Liga de España

10 Eibar vs. Huesca. ESPN 2.

12.15 Sevilla vs. Barcelona. ESPN.

14.30 Alavés vs. Osasuna. DirecTV Sports.

TENIS

10 Argentina Open. Las semifinales de la clasificación. TyC Sports.

19 Córdoba Open. Las semifinales. Fox Sports 2.

RUGBY

Torneo Seis Naciones

11 Irlanda vs. Italia. ESPN+.

13.30 Gales vs. Inglaterra. ESPN+.

BÁSQUETBOL

16.30 Real Madrid vs. San Pablo Burgos. Liga ACB. DeporTV.

22.30 Brooklyn Nets vs. Dallas Mavericks. NBA. ESPN 3.

CICLISMO

7.30 EL UAE Tour. La etapa 7. ESPN 2.

BOXEO

23.55 Canelo Álvarez vs. Avni Yildirim. Por el título de los supermedianos del CMB. ESPN.

GOLF

14 World Golf Championship. La tercera etapa. ESPN 3.