La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció hoy la creación de un fondo asistencial tras negociaciones con Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA) para los jugadores que se queden sin contrato desde el 30 de junio, en pleno parate por el coronavirus.



El comunicado de la entidad presidida por Claudio Tapia aseguró que la "idea es morigerar las consecuencias perjudiciales de la pandemia COVID 19" e informó que el acuerdo arrancará desde el 1 de julio de este año para los potenciales 2.500 futbolistas.



En el caso de un jugador de la Liga Profesional, el monto es de 34.500 pesos; Primera Nacional 28.000; Primera B y Torneo Federal A, 23.000; Primera C y Primera A femenino, 20.000, según le informaron a Télam desde la AFA.



"Los beneficiarios de dicho fondo asistencial serán aquellos/as futbolistas cuyos contratos finalicen el 30 de junio de 2020 con equipos de la Liga Profesional, Primera Nacional, Federal A, Primera B, C y Primera A Fútbol Femenino y que no celebren uno nuevo con la misma u otra entidad", explicó el documento publicado en el sitio web.



"A los jugadores/as que cumplan los requisitos se les garantizará, en el lapso comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2020, un máximo de cinco pagos, equivalentes cada uno de ellos, al básico de convenio de la categoría correspondiente al último club con el que estuvo vinculado/a y la cobertura de la obra social de futbolistas para el/la afiliado/a y su grupo familiar", continuó.



Asimismo, la AFA aclaró que en caso de un "nuevo contrato" con otro club local o extranjero se le dejará de brindar "la asistencia económica".



"Por último, también se acordó que el plazo para la oferta de primer contrato a futbolista aficionado que cumpla 21 años de edad (categoría 1999), se extiende, de manera excepcional, hasta el 31 de diciembre de 2020, como consecuencia de la suspensión de las competencias futbolísticas producto del aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto mediante DNU 297/2020", cerró el comunicado.



Por su lado, Tapia, en el Twitter, escribió: "Hoy hemos firmado junto a Sergio Marchi de Futbolistas Argentinos Agremiados un nuevo acuerdo marco federal por el cual se creó un fondo asistencial destinado a aquellos jugadores/as cuyo contrato tenga vencimiento el 30 de junio de 2020 y no celebren uno nuevo".