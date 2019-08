Temible. Sergio Agüero anotó dos tantos en la victoria del Manchester City sobre el Bournemouth.



El argentino Sergio "Kun" Agüero marcó ayer un doblete en la victoria del campeón Manchester City sobre Bournemouth por 3-1 en la Premier League y celebró la marca de 400 goles a lo largo de su carrera profesional.

El máximo anotador del club "ciudadano" abrió la cuenta a los 15 minutos de media vuelta, al capturar un remate fallido del español David Silva y en el segundo tiempo, a los 18m., aprovechó una pelota en el área menor y estableció el resultado definitivo.

Casi sobre el final del primer tiempo, Raheem Sterling, uno de los máximos anotadores de la temporada con cinco tantos, puso el 2 a 0 con una entrada veloz y en tiempo de descuento de la parte inicial Bournemouth descontó con un espectacular remate de tiro libre de Harry Wilson.

Manchester City sumó siete puntos con esta victoria como visitante y quedó a dos del líder Liverpool, que el sábado se impuso de local con idéntico marcador sobre Arsenal.

El Kun Agüero, que marcó en las tres fechas que se llevan jugadas, alcanzó los 400 goles a nivel personal: 235 en el City, 101 en Atlético de Madrid, 23 con Independiente y 41 con el seleccionado argentino.

Fastidioso con el VAR

Pep Guardiola, entrenador del City, está enojado por la forma en que se utiliza el VAR. En las decisiones de los árbitros a la hora de analizar las jugadas polémicas. "No, no. ¿Penal? No, no, penal no", respondió con ironía y malestar el entrenador del Manchester City, quien se siente perjudicado ante las posturas de los árbitros que analizan las jugadas en el asistente de video.

Guardiola le apuntó a una jugada en la que David Silva entró en el área y chocó con el colombiano Jefferson Lerma. La jugada se revisó y el VAR decidió que no era infracción. "La semana pasada se vio claro en nuestro partido que hubo mano", tiró con sarcasmo.