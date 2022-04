El mediocampista de Boca Juniors Agustín Almendra, separado del plantel profesional por indisciplina, anotó hoy el gol que le dio el triunfo a la división Reserva sobre Vélez por 3 a 2 en la Villa Olímpica del club de Liniers, por la Copa de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) de esa categoría.



Almendra, de 22 años, ingresó al partido en el inicio del segundo tiempo en reemplazo de Esteban Saralegui y mostró destellos de su calidad, sobre todo en una asistencia que dio a Luca Langoni pero el delantero falló el remate, hasta que anotó el gol del triunfo con uno de sus típicos remates desde 25 metros y desató el festejo "Xeneize".



Boca, dirigido por la dupla Hugo Ibarra-Mauricio Serna, se imponía 2 a 0 con los goles de Javier Morales y Alexis Albariño, pero Vélez llegó al empate a través de Facundo Pimienta y Federico Versaci.



En cuanto a Almendra, se trató de su primer partido luego de que el entrenador boquense Sebastián Battaglia lo separó del plantel profesional el pasado 28 de febrero después de mantener una fuerte discusión durante un entrenamiento.



La idea del cuerpo técnico de Reserva conformado por el "Negro" Ibarra y "Chicho" Serna es que el mediocampista sume ritmo futbolístico.



Con el tiempo se definirá si la inclusión de Almendra se trató únicamente para que el jugador adquiera ritmo de fútbol o quizá sea el comienzo que le pueda abrir la puerta a su vuelta a entrenar con el plantel profesional.



Esta nueva situación con el mediocampista genera incomodidad en el DT de Boca, que no quiere saber nada con su eventual reincorporación al plantel y también en algunos referentes que apoyan la decisión de sancionar al jugador, como Darío Benedetto.



Una versión no desmentida por la dirigencia de Boca dice que la semana pasada hubo una charla informal entre el futbolista y Juan Román Riquelme donde le habría pedido volver a jugar y que quería pedirle disculpas al cuerpo técnico y a sus compañeros.



El contrato de Almendra con Boca es hasta el 30 de junio de 2023 y luego de haber sido separado del plantel se recibieron ofertas de dos clubes de Brasil, y otra de Racing, pero la intención es venderlo en forma definitiva y no prestarlo como pretendían los interesados.