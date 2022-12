En Brasil informan que el arquero firmará a principios de enero un precontrato con el Mengão, que negociará con el Xeneize su salida inmediata y no en junio. Hubo varias reuniones, diferencias económicas y cortocircuitos, luego asperezas limadas y, según las palabras de Juan Román Riquelme y del propio arquero, ganas de seguir en el club. Sin embargo, Agustín Rossi tiene un pie afuera de Boca. Su futuro estaría en Flamengo, con el que ya habría llegado a un acuerdo para ser el primer refuerzo del 2023, según lo que indica la prensa brasileña. En las últimas horas, Globo Esporte informó que el Mengão "está preparando la documentación" para cerrar el fichaje del guardián azul y oro, que queda libre en junio próximo y puede negociar con cualquier equipo a partir del 1´ de enero.

Si no surge ningún imprevisto, Rossi firmará luego de las Fiestas un precontrato por cuatro años y, una vez puesto el autógrafo en el papelerío, los dirigentes rojinegros viajarán a Buenos Aires para negociar con el Xeneize una salida inmediata y no a mitad de calendario. Hace casi un mes, el 25 de noviembre, el Consejo de Fútbol y el representante de Rossi se reunieron en un clima de cordialidad, pero no se destrabó la situación. Boca le hizo una mejora en el ofrecimiento, aunque así y todo no se acercó a las pretensiones del jugador. Se mantuvieron las cifras y los plazos del vínculo (hasta 2026), pero se modificaron algunas cláusulas pedidas por el oriundo de San Martín, que también aparece en la órbita de Gremio e Inter de Italia.