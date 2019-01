Maná tuvo buenos partidos en el Verdinegro pero anotó poco. Ahora cambió.

Atenas, Télam



El delantero argentino Nicolás Maná -cuyo paso anterior fue por San Martín de San Juan- marcó ayer dos goles en el empate de su equipo, Panaitolikos ante Atromitos (2-2), en partido de la 16ta. fecha de la Superliga del fútbol griego que se disputó en el estadio Peristeriou de Atenas.



El atacante, también ex Boca Juniors, convirtió su doblete en el segundo tiempo a los 24 y 32 minutos, respectivamente.



En Panaitolikos, equipo de la ciudad de Agrinio, también se desempeñaron desde el arranque el mediocampista Adrián Lucero (ex Newell"s y Racing), y el volante Franco Mazurek (ex Crucero del Norte, All Boys y Colón de Santa Fe).



En Atromitos ingresó a los 35m del segundo tiempo el santiagueño Javier Umbides (ex All Boys y Defensa y Justicia, entre otros).



En otro partido, Larissa goleó por 3-0 a Apollon Smirnis, donde estuvo como suplente el mediocampista Matías Defederico (ex Huracán e Independiente)