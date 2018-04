El lugar del horror. Marcelo Gallardo visitó durante su mandato como entrenador en un par de ocasiones la pensión de River. Ese es el lugar donde se habrían producido un par de abusos que ayer fueron informados públicamente.

La investigación por los abusos a siete futbolistas del club Independiente, en la que hay seis detenidos, se amplió ayer con la denuncia de la Asociación de Ayuda a las Victimas de Violación Infantil (Avivi) que involucra como víctimas a tres juveniles del club River Plate por abusos cometidos entre los años 2004 y 2011.



Esa entidad denunció que una médica que trabajaba en el club tomó conocimiento de tres casos de abuso a juveniles de River por una persona que no sólo cometía los abusos sino que también hacía de nexo entre los chicos y terceros para tener encuentros fuera de la pensión.



"Por ahora no está acreditado ningún vínculo con los casos de Independiente" destacó Andrés Bonicalzi, abogado de Avivi, aunque de confirmarse que los chicos eran sacados fuera de la pensión para mantener encuentros con terceros, sería la misma modalidad que usaba la red de pedófilos que operaba en el club de Avellaneda.



Bonicalzi destacó, además que los abusos ocurrieron "entre 2004 y 2011" y que "se enteraron por una médica cirujana que trabajaba en ese entonces en el club".



"Hace algún tiempo veníamos recibiendo denuncias de algunos familiares de chicos del interior sobre hechos que habían sucedido en River, pero esperábamos corroborar esa información con esta declaración, que entendemos será sumamente sólida", dijo el abogado.



Bonicalzi aseguró que la médica "está dispuesta a declarar en la justicia" y que hoy puede ser convocada ante el juzgado 59, que interviene en la causa.



"Ella tuvo conocimiento de abusos a tres menores masculinos que vivían en la pensión del club, cometidos por una persona que se acercaba tres veces por semana, y así lo relataron al psicólogo", contó.



"También aportamos, a partir del relato de la médica, el caso de abuso de una menor que se desempeñaba en vóley por parte de un médico del área de salud", refirió.



Bonicalzi contó además que la especialista "tomó conocimiento de los hechos a partir del psicólogo de la institución, que empezó a atender a los chicos por la angustia profunda en la que estaban".



La Justicia ya tiene en su poder el nombre del psicólogo, que podría ser convocado también a prestar declaración en la causa.



Y si bien la médica puso en alerta a quien era su jefe en el área de salud, dijo que en ese momento "no le prestaron atención y al poco tiempo la desvincularon", por lo que los hechos no se materializaron en una denuncia.



Bonicalzi consideró que "tal como pasó con la investigación en Independiente, que comenzó con un cuerpo de prueba muy básico y ahora parece funcionar como una red de prostitución, entendemos que puede estar sucediendo lo mismo con River".

Se investiga en otros clubes la posible ramificación de la red de pedofilia.

Por su parte, la titular de Avivi, María Elena Leuzzi, contó que recibieron "amenazas telefónicas", por lo que tanto a ella como a la médica les dieron un botón antipánico "de manera preventiva".



En Independiente la investigación tuvo ayer un nuevo avance cuando la fiscal María Soledad Garibaldi decidió allanar el domicilio del relacionista público Leonardo Cohen Arazi, en el barrio porteño de Palermo.



Durante el allanamiento se procedió al secuestro de chips de teléfono, anotaciones, vistas fotográficas, discos rígidos, pendrives y constancias de atención medica, entre otros elementos de interés para la causa, informaron fuentes policiales.



El primer allanamiento al departamento de Cohen Arazi se había hecho el 24 de marzo pasado, también por orden de la fiscal Garibaldi, ocasión en la que se secuestraron documentos, una notebook y una tablet.