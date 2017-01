¿Chiquito al arco? Sergio Romero no tiene continuidad en el fútbol inglés y por eso apareció la chance de traerlo a Boca a préstamo.



La advertencia que hizo Edgardo Bauza a Sergio Romero ante la posible falta de competencia, llevó a Boca a activar la chance de sumar al jugador, al punto que su presidente, Daniel Angelici, admitió que fue el ‘número uno‘ pedido por Guillermo Barros Schelotto. ‘(Romero) era el numero uno que el cuerpo técnico pidió. En su momento nos hemos contactado con gente cercana a él y no tenía intención de volver a la Argentina. No sé con los dichos del Patón si ha cambiado o no, pero la verdad sería un gusto tenerlo en el arco de Boca‘, sostuvo Angelici. Bauza había advertido que si no juega con continuidad en el Manchester United iba a ser ‘complicado‘ mantener la titularidad en el seleccionado.



El dirigente dio por caída la negociación por Mariano Andújar, resaltó que la propuesta de Boca es la ‘mejor‘ que se ha hecho por Walter Montoya, por quien también puja River e insistió que confía en que Carlos Tevez volverá al club tras su paso por China. Sobre Andujar Angelici dijo por Radio Rivadavia que ‘sí está caída la operación‘ tras la propuesta y la respuesta negativa de Estudiantes. ‘Hay que seguir buscando‘, describió el dirigente tras lo cual le preguntaron por Romero y su consiguiente respuesta. Dio por seguro Angelici que para el comienzo del torneo ‘el arquero va a estar‘ en Boca. Sobre Montoya insistió que Boca no se baja. Cuando se le dijo que el representante había dicho que nadie de Boca habló con él, Angelici señaló que el ofrecimiento fue extendido ‘al club‘.