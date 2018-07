Sin pena ni gloria. Así resultó la caída de Matthysse ante Pacquiao. En la imagen, el argentino recibiendo la cuenta protectora del árbitro. Sería el final y la pérdida del título mundial.

En su regreso al país, el boxeador argentino Lucas Matthysse habló con la prensa nacional y se refirió a las críticas que le cayeron por la pelea en la trasnoche del sábado, cuando cayó de manera indiscutible ante Manny Pacquiao y resignó el título que ostentaba. Lucas aclaró que "dicen que la vendí y un montón de bol..., cosas sin sentido. Sé todo lo que hice, el esfuerzo. Pero no salieron las cosas".



Más adelante, Matthysse trazó un paralelismo con lo que le sucede a Lionel Messi en la Selección Argentina de fútbol: "Así como criticamos al mejor jugador de fútbol, que es argentino, a mí me van a matar. Así somos los argentinos".



El boxeador optó por ser irónico luego de su flojo desempeño en la pelea frente a Pacquiao, expresó sus sensaciones y se mostró orgulloso. Aún no definió su futuro deportivo.



Las críticas para Matthysse no tardaron en llegar. Luego de caer por nocaut técnico en el séptimo round y perder su título frente a Pacquiao, el chubutense habló de su rendimiento aunque un poco enojado e irónico con sus posibles detractores: "No quiero decir nada en caliente. Ahora van a salir todos los campeones mundiales a criticarme, los que se saben todo. Estoy muy orgulloso de dónde salí y hasta dónde llegué", aclaró.



El oriundo de Trelew comunicó cuáles son sus pasos a seguir más próximos: "Ahora a descansar, volver a mi casa, reencontrarme con mi familia, que son los que siempre me reciben con un beso o un abrazo. Por eso tengo que estar tranquilo, aunque sea un momento complicado".



Sin embargo, sobre el final, dejó una incógnita sobre su futuro deportivo: "Ya veré cómo sigue mi vida...".