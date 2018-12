Expectantes y molestos. El hecho de trasladar la revancha de la Copa a Madrid generó molestia en los hinchas millonarios que habían sacado su entrada para el choque que no se jugó.

La polémica ya está en puerta. Cuando Alejandro Domínguez habló el jueves por la tarde en la sede de Conmebol en Paraguay dijo que se iban a reunir para determinar cómo se iban a repartir y vender las entradas para la Superfinal de la Copa Libertadores entre River y Boca, el domingo 9 de diciembre en Madrid. Cabe aclarar que las entradas que los hinchas de River tenían para el partido que no se jugó en el Monumental no tendrán ningún tipo de canje ni de prioridad para adquirir los nuevos tickets. Algo que generó, con razón, bronca en los fanáticos del Millo.

Los hinchas de River que tenían su ticket para el sábado pasado no tendrán canje.



Ayer por la tarde, la Conmebol emitió un comunicado en donde confirma que aún no definió qué sectores ocuparán las hinchadas de uno y otro club ni tampoco los canales oficiales de venta de entradas. El texto del comunicado, que buscó aclarar algunas informaciones que circularon en los medios españoles, es el siguiente: "La Conmebol informa que actualmente está trabajando con las autoridades españolas y el personal de seguridad del Estadio Santiago Bernabéu en el proceso de definir la designación de áreas de aficionados correspondientes a cada club para el partido de vuelta de la final de la Conmebol Libertadores 2018 entre River Plate y Boca Juniors a disputarse el domingo 9 de diciembre desde las 20:30 horas. Una vez concluido este proceso, la Conmebol informará través de sus canales oficiales, la distribución de áreas asignadas para seguidores de cada equipo y el proceso de venta de las entradas para la afición. La Conmebol aclara que las informaciones que circulan sobre la supuesta venta y asignaciones de entradas no son oficiales y llama a los aficionados a proceder con prudencia y cautela".



Según los medios españoles se supo que tanto River (iría a la tribuna Norte) como Boca (se ubicaría en la Sur) tendrían 5.000 entradas cada uno. Una cantidad que parece escasa, más si se tiene en cuenta que serán menos que las 6.000 que habrá de protocolo. ¿El resto? 20.000 serán con prioridad para argentinos residentes (no quedó claro si exclusivamente en Madrid, en España o en Europa) y las otras 40.000 serán para la venta abierta.