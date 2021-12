Tiene 48 años y toda una vida arriba de los fierros. Fabricio Benedetti es historia viva del automovilismo sanjuanino y recientemente viene de consagrarse campeón de la Clase 2 del Zonal Cuyano que significó su cuarta corona en su rica trayectoria deportiva. El piloto sanjuanino analizó su gran año y remarcó que ahora las sensaciones se viven de manera diferente.

-¿Qué significó este campeonato logrado?

-Mucho. Es el objetivo que me propuse cuando gané en la primera carrera del año pero también porque mi hermano me lo puso como meta sí o sí a cumplir, no le podía fallar. Fue un lindo año que tuvo muchas cosas duras en lo personal, pero fuera de eso en lo deportivo fue excelente, con un auto nuevo (Etios) y un equipo (Antolin) que trabajó de gran manera. Es un campeonato que nunca había podido ganar, yo arranqué mi carrera en el Zonal Cuyano y ahora la estoy terminando porque con 48 años no se si voy hacer mucho más.

-¿Y toma mayor relevancia de la forma en la que se dio?

-Sí, fue una locura todo. De las nueve fechas del campeonato yo gané tres (1ra, 7ma y 9na), fui puntero todo el año con 15 puntos de diferencia pero en la penúltima fecha se me rompió la palanca de cambios y pasé a ser tercero a 11 puntos del nuevo líder. El domingo tenía que ganar sí o sí y lo hice, pero Abdo Girala fue segundo y Tomás Martín cuarto, con eso no me alcanzaba para ser campeón.

Tres carreras de las nueve ganó Benedetti: la 1ra, la 7ma y la 9na. Fue el más ganador del año.

-¿Festejaste a medias hasta ese momento?

-Sí, la victoria la festejé pero igual estaba con bronca por el campeonato perdido entonces me vine para San Juan y a pesar de que jamás me quedo a almorzar ese día decidí parar en una estación de servicio para comer lasagna. Estábamos almorzando con mi mujer y mi hija cuando me llamaron para decirme que era el campeón y que tenía que volver al autódromo.

-¿Te costó creer?

-Claro, pero yo no les creía al principio. Me dijeron que a Abdo lo penalizaron y pasó de ser segundo a quedar cuarto y después en la técnica lo descalificaron a Tomás y como quedé empatado en puntos con Abdo, yo había ganado tres carreras y él solo una, por lo tanto yo era el campeón. No podía creer, tuve que volver esos 65 kilómetros con un montón de cosas que me pasaban por la cabeza hasta que llegué y sí, me ratificaron como el campeón.

Hacía cinco años que San Juan no lograba tener un título regional en la disciplina.

-Ganaste mucho en tu vida, pero ¿este campeonato cómo te encuentra?

-Es un título que busqué durante mucho tiempo. Todos pasamos distintas circunstancias de la vida pero ahora este logro me encuentra en un momento de mi vida que estoy muy tranquilo, voy a disfrutar de las carreras con mi hija que es fanática del automovilismo y además mi viejo, quien nos inculcó el automovilismo falleció hace 3 años y también voy a correr por él y por el apoyo de mis amigos. Ahora se vive de otra manera porque las emociones son muy distintas.

-¿Queda Benedetti para rato en la pista?

-No sé si hay para rato pero este año me sentí competitivo porque corro con pilotos jóvenes que son excelentes. No se cuánto me quede pero lo que sí se, es que este 2022 voy a disfrutar al máximo correr con el "1" pintado.

Un logro más para una rica trayectoria

Verborrágico y siempre carismático con todo el que se cruza enfrente. Fabrizio Benedetti es todo un personaje en la vida cotidiana junto a sus afectos y en lo deportivo, es de los pilotos más reconocidos y con una extensa trayectoria sobre sus hombros. A sus 48 años ganó su cuarto campeonato, luego de su consagración en la Monomarca Gol, en el TC Pista y el Desafío Ruta 40, además de ser siete veces ganador del Safari en Valle Fértil. El piloto, que alguna vez en alguna entrevista reconoció que para poder correr las dos últimas carreras y luego salir campeón del TC Pista, tuvo que vender su casa, hoy es puro agradecimiento a todos los que colaboran. "Tengo que agradecer a la Secretaría de Deportes y a Coqui Chica, quien además de brindar el apoyo a todos los pilotos, en lo personal me motiva mucho. Antes correr era muy difícil pero hoy cambió mucho porque tener apoyo en el deporte es fundamental", expresó Benedetti.