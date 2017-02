Gran remate tuvo la sanjuanina para imponerse en la primera competencia que otorga puntos al ránking mundial, disputada en San Pedro de Colalao, Tucumán. Gutiérrez se impuso a todas las rivales argentinas que terminaron mejor que ella el año pasado.







Inés Gutiérrez ganó el domingo pasado el Campeonato Argentino del NOA en mountain bike y dio el primer paso para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La sanjuanina de 24 años que en marzo de 2014 se consagrara como la mejor biker sub-23 del continente al ganar el Panamericano corrido en Minas Gerais, empezó en San Pedro de Colalao a dar forma a su sueño de ser olímpica; el sueño de representar al país en los JJ.OO. de Río 2016, sucumbieron tras aquella conquista en Brasil porque gruesos errores en su preparación, la sobre-entrenaron, provocaron descompensaciones en su físico que la obligaron a alejarse temporalmente de la actividad.



El podio, del Campeonato Abierto del NOA (Noroeste Argentino), fecha única, fue dominado por la sanjuanina.



Su paso a la categoría elite no tuvo el brillo que merecía la ciclista que entre las damas más jóvenes descolló al punto de juntarle las cabezas a todas las figuras del país ganando el Desafío al Río Pinto 2012, con solo 18 años.



Luego de ese descanso obligado, Inés volvió tímidamente, ayudo mucho la confianza que le dio el cuerpo técnico de la Selección Argentina que la invitó a competir en el Panamericano realizado en Catamarca en abril del año pasado, en el que culminó séptima, lejos de su mejor nivel.



Luego disputó diferentes competencias y en septiembre se coronó campeona nacional de cross country en el torneo que se desarrolló en un circuito diseñado en las cercanías al Dique de Ullum, donde no corrieron las ranqueadas mundialmente.

NUEVO PREPARADOR



El pasado diciembre, tras correr en Córdoba, conoció al fisiólogo chileno Jorge Cajial, quien entrena a la selección de su país y decidió poner en sus manos la preparación para este año que tiene como objetivo mediato el Campeonato Panamericano que se desarrollará el 2 de abril en Paipa, Boyacá, Colombia.



El estreno de su sociedad con su nuevo técnico fue exitoso. Ganó de manera inobjetable. Según la crónica del sitio especializado, Infobiker.com, lo hizo de manera ‘excelente’. ‘En la rama femenina Agustina Quirós (Gili Bike) abrió el camino al principio, detrás de ella Agustina Apaza (Mérida) e Inés Gutiérrez (Team Femme) que largó atrás y tras la primera vuelta ya estaba en zona de podio, aunque no se conformó con eso, escaló al segundo lugar y antes de entrar a la vuelta final se puso al frente, logrando una excelente victoria y confirmando que está de regreso’.



Inés contó (ver recuadro) que en la primera mitad del año tiene como objetivo el Panamericano que se disputará e las tierras del gran Nairo Quintana, pero antes participará de la Copa Lippi, que se corre en Chile entre el 12 y 13 de marzo. ‘Me vendrá bien, porque también es fecha UCI por lo que intentaré sumar puntos para el ranking del mundo y luego me quedaré en Chile entrenando en la altura para llegar bien a Boyacá’, comentó quien es la máxima referente del MTB sanjuanino en el orden nacional.



‘Acordamos ir paso a paso’





Inés contó que con su nuevo técnico se propusieron ‘metas posibles’. ‘Acordamos ir paso a paso, el primer objetivo es el Panamericano, previo a ello nos vino bien ganar el Abierto del NOA e intentaremos repetir en el Parquemet (Parque Metropolitano de Santiago de Chile) porque eso nos permitiría sumar buenos puntos para el ránking mundial UCI’.



Las dos semanas que separan a la competencia chilena con la cita en Colombia, las pasará en Chile. ‘La idea es ir paso a paso, por eso me quedaré entrenando en la altura en la Cordillera a 2.700 metros de altura para no dar ventajas en Boyacá. Me siento muy bien, motivada y con ganas de demostrar que puedo estar en el primer nivel’.