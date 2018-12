Todo listo. El estadio Santiago Bernabéu estará colmado hoy no sólo con simpatizantes de River y Boca, sino de todo el mundo. Ayer, una serie de máquinas especiales trabajaban sobre el pasto para que el campo de juego luzca impecable.



River y Boca jugarán hoy, casi un mes después del empate 2-2 por el encuentro de ida en la Bombonera y dos intentos fallidos de jugar la revancha en el Monumental, la definición de la Copa Libertadores de América 2018 en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid. La superfinal comenzará a las 16.30, hora de la Argentina, en el estadio del Real Madrid, y la transmisión estará a cargo de Fox Sports. El árbitro del encuentro será el uruguayo Andrés Cunha.

Boca y River igualaron 2-2 en el partido de ida de la final, jugado en cancha del "Xeneize" el último 11 de noviembre, un día después de lo programado a causa de la lluvia. Los goles fueron convertidos por Ramón Ábila y Darío Benedetto para Boca y Lucas Pratto y Carlos Izquierdoz en contra para River.

La revancha estaba prevista para el 24 de noviembre en el estadio Monumental, pero fue suspendida por las agresiones que sufrió el micro que trasladaba al plantel de Boca a Núñez, a pocas cuadras de la cancha.

Entonces empezaron las especulaciones: primero se pasó para el domingo 25, luego la Conmebol fue para atrás con esa decisión y finalmente trasladó la superfinal a Madrid. Boca pidió no jugarlo y requirió además la descalificación de River, que ayer terminó de desestimar el Tribunal Arbitral del Deporte, determinando que hoy se juegue el encuentro.

En este mes, Boca recuperó a Cristian Pavón del desgarro que sufrió en el partido de ida, aunque River no logró lo mismo con Ignacio Scocco (también con un desgarro que lo marginó de la primera final), quien no será titular y sigue en duda. Marcelo Gallardo, que no podrá estar en el banco de entrenador por la suspensión que le puso la Conmebol, no confirmó públicamente a los once que alineará de entrada. Sin embargo, el "Muñeco", cuyo lugar será ocupado por el asistente Matías Biscay, apostaría a línea de cuatro defensores, Nacho Fernández en el mediocampo y Pratto como único delantero de área.

En la ida, River formó una línea de cinco con Lucas Martínez Quarta, aunque su planteo no fue defensivo en la Bombonera. Para la revancha no estará el delantero colombiano Rafael Santos Borré, quien recibió una amonestación en la primera final que lo marginó del partido de hoy. Por algunos entrenamientos, se especuló con el ingreso del juvenil Julián Álvarez como delantero para acompañar al "Oso" Pratto, aunque finalmente el futbolista de 18 años no sería titular.

Por el lado de Boca, Guillermo Barros Schelotto tampoco confirmó la formación titular y la mayor duda pasa por la delantera, donde a diferencia de su rival tiene más opciones. Con Pavón recuperado y "Wanchope" Ábila como punta, resta saber si el "Mellizo" se inclinará por el colombiano Sebastián Villa o Mauro Zárate. En las prácticas en Madrid, el técnico de Boca también probó un doble nueve con Ábila y Darío Benedetto, aunque el "Pipa" iría al banco de suplentes junto al ídolo "xeneize" Carlos Tevez.

En la superfinal de la Libertadores no contará el gol de visitante y si hay igualdad en el partido de hoy habrá alargue de 30 minutos y estará permitido un cuarto cambio. Si persiste el empate, la copa se definirá en los penales.

El campeón de la Libertadores jugará el Mundial de clubes desde el 18 de diciembre próximo en Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes Unidos, donde Real Madrid es el gran favorito.

En la Copa

25 partidos jugaron River y Boca por Copa Libertadores y el "Xeneixe" tiene una pequeña ventaja de dos triunfos (10 a 8), habiéndose registrado siete igualdades.

Goleadores

16 goles le marcó Ángel Labruna a Boca y es el máximo goleador en súper clásicos. Paulo Valentim, de Boca, le anotó 19 al Millo, pero 9 de ellos fueron en amistosos.

>> Entre los DT, ventaja para el Muñeco

En el duelo entre los directores técnicos, Marcelo Gallardo le lleva un triunfo de ventaja a Guillermo Barros Schelotto, habiéndose enfrentado en ocho ocasiones oficiales como entrenadores de River Plate y Boca Juniors, respectivamente.

En total fueron ocho los superclásicos con el "Muñeco" y el "Mellizo" en el banco de suplentes y fueron tres victorias para River, dos de Boca y tres igualdades.

La primera fue el 6 de marzo de 2016 e igualaron sin goles en el estadio Monumental y la última el 10 del actual con el 2 a 2 en el cotejo de ida por esta final en la Bombonera.

En el historial entre ambos entrenadores ya hubo una final y fue por la Supercopa Argentina, jugada en Mendoza el 14 de marzo de este año, cuando River ganó por 2 a 0 con tantos de Gonzalo Martínez, de tiro penal, e Ignacio Scocco.

Por su parte, en los ocho partidos, River fue el que más goles anotó, con 11. Boca sumó 9.