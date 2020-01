"No creo que se vaya ningún jugador, salvo que sea algún tema puntual, que genere algún movimiento fuerte. Pero igual hay que estar siempre alerta. Muchos vienen teniendo buenos rendimiento y eso despierta el interés, sobre todo en economías un poco más fuertes que la nuestra. Pero lo que hablamos con Rodolfo y Enzo es sostenernos con los jugadores valiosos". En sus primeras declaraciones del 2020, en la previa al comienzo de la pretemporada en San Martín de Los Andes, Marcelo Gallardo pidió mantener a toda su tropa aunque también hizo foco en las abultadas billeteras de muchos clubes del exterior. Y ahora, después del triunfazo ante Independiente y a pocos días de la reanudación de la Superliga, en Núñez se encendieron las alarmas porque Juan Fernando Quintero entró en el radar del Ajax.

Según el entorno del jugador, el club holandés, último campeón de la Eredivisie y semifinalista de la última Champions, está interesado en Juanfer y en las próximas horas podría ofrecer hasta 15 millones de euros, una cifra bastante tentadora en estos tiempos. Mientras tanto, en River aseguran que no recibieron ninguna oferta formal y que sólo se iría del Millonario si pagan su cláusula de salida.

A comienzos de 2019, después de su inolvidable gol ante Boca en la final de la Libertadores 2018, Quintero renovó su contrato con el Millonario hasta el 30 de junio de 2022 y tiene una cláusula de rescisión de 22 millones de euros (tres más si se ejecuta en los últimos diez días de un mercado de pases).

River, en este ciclo exitoso de Marcelo Gallardo, potenció varios nombres y uno de ellos fue Quintero que fue figura en la Copa en Madrid y ahora busca reposicionarse en el equipo.

Lanzini, arrepentido

Manuel Lanzini reveló su lamento por no haberse quedado "en el River que forjó (Marcelo) Gallardo" cuando aceptó la oferta de Al-Jazira de Emiratos Árabes Unidos en la temporada 2014/2015. "Una de las pocas cosas que me lamento fue no haberme quedado en el River que forjó Gallardo. Son decisiones que se toman, en ese momento no se sabía qué iba a pasar, pero tuve la oportunidad de decirle eso a Gallardo", manifestó Lanzini en diálogo con Fox Sports. "Gallardo es un entrenador que te potencia", indicó.