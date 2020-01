Olympique de Marsella, con el delantero Darío Benedetto como titular, venció ayer por penales a Trelissac, de la cuarta división, por 4 a 2, luego del empate 1 a 1, en el partido correspondiente a los 32avos. de final de la Copa de Francia.



Trelissac se puso en ventaja al minuto de juego con el gol de Abdoulaye Diaby y Olympique de Marsella marcó el empate con el volante Dimitry Payet (PT 20m).



En la tanda de penales, Marsella no cometió errores y Trelissac, que lucha por no descender a la quinta categoría del fútbol francés, falló en dos oportunidades.



Benedetto, ex Boca, disputó 67 minutos, pero no pudo convertir en un encuentro que no resultó sencillo para Marsella en un duelo dispar a saber por la categoría de equipos.



Por su parte, Montpellier, con el arquero Gerónimo Rulli como titular, superó con lo justo a Reims Ste Anne, de la quinta división, por 1 a 0. Niza, con el aquero Walter Benítez como titular, venció a Fréjus, de la cuarta categoría, por 2 a 0.