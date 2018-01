Debutó. Emmanuel Mas con la camiseta de Boca. El sanjuanino cumplió un buen trabajo, inclusive metió el centro para el primer gol Xeneize. Igual su equipo no pudo ante el Tomba en Mendoza. Trabado. Así salió gran parte del choque en Mendoza. Godoy Cruz le terminó ganando al alternativo de Boca con lo justo.

Un Boca Juniors alternativo no pudo anoche en Mendoza con un Godoy Cruz titular, que lo batió por 3 a 2 en el primer amistoso del año para los Xeneizes, que ya palpitan el primer superclásico del año ante River, del próximo fin de semana en Mar del Plata.



De punta a punta, salvo el uruguayo Nahitán Nández, todas fueron novedades para los boquenses, empezando desde atrás hacia delante con el retorno en la valla de Guillermo Sara, los debut de tres defensores como los marcadores de punta Julio Buffarini, el sanjuanino Emmanuel Mas y el juvenil zaguero central cordobés Agustín Heredia, de 1,92 metros de estatura. A ellos se sumó Santiago Vergini.



En el medio se produjo el retorno del colombiano Sebastián Pérez, así como del también juvenil Gonzalo Maroni, a la postre la figura de Boca.



Godoy Cruz pudo, y también supo, usufructuar en el primer tiempo la ventaja sobre ese equipo alternativo del Mellizo.



A los 17 minutos Santiago García, que resultaría ser la figura de la cancha, abrió el marcador tras una buena cesión de "Pol" Fernández. Y cuando Boca esbozaba una reacción otra vez apareció el "Morro" y el Tomba facturó a través de Garro.



Sin embargo, en una proyección que terminó bien, el sanjuanino Mas llegó al fondo, habilitó a Junior Benítez y éste le cedió a Maroni para que descontara.



Boca siguió dominando en el complemento, pero sorpresivamente Angileri marcó el tercero para el local. Después Boca volvió a descontar (Bou) pero no le alcanzó.

EL DEBUT EN BOCA DEL SANJUANINO

"Emma" Mas cumplió pese a la derrota

La actuación del sanjuanino Emmanuel Mas en el debut en el equipo Xeneize fue buena. Un aprobado para el ex San Martín que no experimentó errores groseros en defensa y sí tuvo virtudes en ataque, como el centro que mandó a los pies de Maroni, que fue el primer gol de Boca.



Desde un principio quedó en evidencia que Emmanuel tenía órdenes de hacer algo que a él le gusta, le viene bien y sabe hacerlo: proyectarse por su andarivel. A los 3" de juego, se dio la primera del sanjuanino. Pero le salió un mal centro. Demasiado pasado y alto. De ahí fue todo de Godoy Cruz, que se puso 2-0. Hasta que a los 27", un perfecto centro de Mas -que se había proyectado con velocidad- sirvió para que Maroni descuente para el Xeneize. En los últimos minutos del primer tiempo y en gran parte del complemento, el sanjuanino se destacó en cortar ataques rivales, jugándosela. Aunque ya no tuvo tanta participación ofensiva.