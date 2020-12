Ver subir al pelotón en la Cuesta de las Vacas en horario matutino será tan atípico como inédito. La 64ª edición de la Doble Difunta Correa, válida por la 5ta fecha de la temporada de ciclismo sanjuanino, se correrá este domingo a las 8 de la mañana, esquivándole a las altas temperaturas de la siesta sanjuanina. Los principales referentes opinaron sobre esa particularidad y la mayoría se manifestó a gusto con el horario.

"Es el horario en el que estamos acostumbrados a entrenar. Sí será raro ir a la Difunta en competencia pero creo que nos beneficiará por el tema del calor que lógicamente no se sentirá tanto", comentó Nicolás Tivani, el último ganador. El ciclista de la Agrupación Virgen de Fátima dijo que confía en que el público igual asistirá: "Son ellos quienes le dan el color a una carrera tan linda, seguro que los fanáticos irán igual". El florense Laureano Rosas, quien fue segundo en la edición pasada, también brindó su parecer: "Para mi gusto es mucho mejor. En lo físico nos beneficiará porque el calor en la Difunta juega un papel muy importante por la tarde, te desgasta mucho más, así que creo que será beneficioso este cambio", opinó el capitán de Puertas de Cuyo. Rosas al igual que Tivani, animó al aficionado a seguir la carrera: "Es lindo ver gente al costado del camino, es una carrera muy especial", expresó.

Continuando con el podio del 2019, Gerardo Tivani opinó: "Nos caerá mejor porque estamos acostumbrados a entrenar en ese horario y además será menos dura porque no sufriremos el calor. Para la gente también, porque debe ser la carrera preferida de los fanáticos", opinó el ciclista de la Municipalidad de Pocito. Juan Pablo Dotti y Héctor Lucero fueron más allá y se ilusionaron con que el horario matutino quede fijo para el resto de la temporada. "En todos los lugares del mundo se corre de mañana. En San Juan con las altas temperaturas por ahí es una locura correr en la siesta, el físico lo padece", opinó el bolivarense del SEP. Y Lucero expresó: "Me encantaría que el resto de las carreras sean siempre de mañana. No sólo porque nos beneficia la temperatura a la hora de correr sino también porque tenemos el resto del día para recuperarnos", expresó.

Que será una carrera atípica lo será, todos madrugarán pero la Difunta ayudará sólo a uno...

Los candidatos opinan

JUAN PABLO DOTTI - Sindicato de Empleados Públicos

"En pocos lugares se corre en la siesta y justamente San Juan, donde el calor es tremendo, es uno de esos lugares. Ojalá estos cambios sean para siempre".

LAUREANO ROSAS - Transportes Puertas de Cuyo

"El calor en la Difunta juega un papel muy importante que lógicamente influye mucho corriendo en la siesta. Será un beneficio para el físico correr de mañana".

Llegan entonados

Ambos son grandes candidatos para este domingo en la Doble Difunta Correa y llegarán entonados tras cantar victoria el domingo último fuera de San Juan. Laureano Rosas (foto) le dio a Puertas de Cuyo la victoria en la cuarta fecha de la temporada de ciclismo mendocino, en tanto que Ricardo Escuela, ciclista de la Agrupación Virgen de Fátima, se adueñó de una competencia desarrollada también el fin de semana en Chilecito, La Rioja.

Rosas se impuso en el 13´ Gran Premio Aserradero Bucci que contó con un altísimo nivel y constó de 121 kilómetros entre Luján de Cuyo y Tupungato. Detrás del bonaerense que se coronó en solitario, culminó Darío Alvarez (SEP San Juan) y tercero Emiliano Ibarra (Puertas de Cuyo).

En tanto, el barrealino Ricardo Escuela ganó el "Gran Premio Los Canillitas", tras 110 kilómetros disputados en la provincia riojana. Detrás del ciclista de la Agrupación culminó Franco Buchaman, José Reyes, Daniel Lucero, Gerardo Tivani y Jorge Giacinti.