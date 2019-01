Un avión. Alaphilippe fue de menor a mayor. Arrancó con buen ritmo y del tercer mejor tiempo a la mitad de la carrera, en la rotonda de calle 11 y Avenida Uñac, logró el mejor registro con un remate espectacular.

Después de su demostración de astucia, agilidad y fortaleza realizada anteayer en el dique Punta Negra, cuando metió un estiletazo e hirió las expectativas de sus rivales, Julian Alaphilippe (Deceunink Quick-Steep) dio ayer en Pocito una clase magistral de cómo se debe hacer una contrarreloj y consiguió vestirse con la malla de líder.

El ciclista galo que en la conferencia de prensa del lunes no quiso asumir que podía ganar la crono, aplanó aún más los 12 llanos kilómetros de la ancha avenida pocitana, los que recorrió en un tiempo de 13m41s. Ese registro logrado pedaleando a 52,619 kilómetros por hora fue 12 segundos más rápido que el que habían conseguido el italiano Valerio Conti (UAE Emirates) y su compañero de equipo el joven belga de 19 años, Remco Evenepoel, quien en su debut profesional demuestra que tiene todos los atributos para hacer historia dentro del ciclismo mundial (ver aparte).

Durante tres horas, aproximadamente, en Pocito y toda la provincia no se habló de otra cosa que no fuera la carrera. Los 16m06s, primer tiempo, conseguido por el cubano Emilio Pérez, último de la carrera pero primero en largar se mantuvo como mejor marca hasta que lo bajó el décimo octavo en largar, el integrante del seleccionado argentino José Martínez (15m11s). Marca que tuvo poca vigencia porque ocho minutos después la bajó quien era uno de los candidatos a quedarse con la etapa, el austríaco Mathia Brändle (14m28s). Culminaron su esfuerzo 26 ciclistas más, hasta que el suizo Tom Bohli clavara el reloj en 14m09s y se sentara a esperar que le bajaran la marca.

La contrarreloj tuvo un nivel superlativo. El liderazgo de la etapa cambió de manos cinco veces.

Pasaron 89 corredores, hasta que otro austríaco, Felix Grosschartner, perforara la barrera de los 14 minutos, al completar el recorrido en 13m57s. Su alegría duró poco porque Evenepoel mostró sus uñas y cerró su labor en 13m53s. El mismo tiempo pero unas milésimas menos consiguió el italiano Conti, que en el paso intermedio había cronometrado 7m10s, marca que igualó Alaphilippe y la que no era la mejor porque al girar en la rotonda fue el pibe belga el más veloz con 7m01s.

Entre ellos tres estaba la carrera por la etapa, mientras tanto había otra carrera, la que disputaban los equipos más débiles en estructura pero muy fuertes en expectativa, como los continentales sanjuaninos que buscaban perder el menor tiempo posible para mantener sus aspiraciones para la general. Así fue que Laureano Rosas, Daniel Díaz, Ricardo Escuela, Daniel Zamora Mauricio Graziani y Nicolás Tivani, consiguieron tiempos que en nuestro medio son muy buenos, pero que en el ámbito superprofesionalizado de los equipos World Tour alcanzan sólo para ser aceptables.

Sobre las 20 largó Alaphilippe, que en poco más de una docena de minutos le sacó 21 segundos a Gaviria quien corrió mirándole siempre su enterito azul como referencia y con esa diferencia lo desbancó del liderazgo de la clasificación general de una carrera que está hecha a la medida del gran corredor francés.

ENTREVISTA

Julian Alaphilippe / Líder general

No pensé esta crono -- -¿Imaginaba que iba a hacer esta contrarreloj?



-No, por eso estoy muy sorprendido. Sé que me va bien andar en solitario, pero el terreno tan llano no se adaptaba tanto a mis características, por eso sabía que podía hacer una buena contrarreloj, pero ganarla no lo imaginaba.





-¿Ahora sí se siente candidato?



-Estar bien ubicado y contar con un compañero, como Remco (Evenepoel) tan cerca me motiva. Aún queda mucho por recorrer, pero hemos demostrado que estamos bien y que podemos pensar en pelear la clasificación general.





-¿A qué atribuye su buen desempeño en Sudamérica?



-Me siento cómodo y me motiva correr en lugares donde el ciclismo es tan valorado como en Colombia el año pasado y ahora en San Juan. También a que durante el invierno hice una muy buena pretemporada. Mi objetivo es mejorar lo logrado el año pasado, que fue muy bueno. Para ello debo estar siempre en muy buena forma y preparado para cualquier contingencia que presente la carrera.

Evenepoel: el pibe maravilla

El pasado viernes 25 del corriente mes cumplió 19 años y su medido festejo fue en San Juan, tierra elegida por su equipo para hacerlo debutar en el ciclismo profesional. Remco Evenepoel, que en septiembre pasado, ganando los dos títulos mundiales de ruta para junior (línea y pelotón), categoría que dominó con holgura el año pasado; demostró ayer en el corazón de Pocito que está llamado a ser uno de aquellos ciclistas que harán historia. En su país dicen que es la aparición más importante desde que Eddy Merckx dejó su reinado. Algo así como ocurre acá cuando se compara a un futbolista que pinta con Maradona o Messi. Por un instante, no muy largo pero que alcanzó para que todo el mundo empiece a ilusionarse con el pibe, estuvo como líder de la etapa. Su brillante tarea le permitió subir por primera vez al podio, que en un futuro no muy lejano lo tendrá como un habitual visitante, especialmente al escalón más alto.