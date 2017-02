El delantero de River Plate Lucas Alario informó que ‘todavía‘ no tomó la decisión de aceptar o rechazar la multimillonaria oferta que recibió para irse a un club chino que pagaría su cláusula de rescisión, que es de 18 millones de euros. ‘A mi representante le ha llegado una oferta y todavía no hemos tomado la decisión. Escuché bastante a mi papá, que habló en los medios. Su consejo es que me quede.



Hoy llega a Buenos Aires y lo hablaré con él y con mi representante. Estoy feliz acá, River me ha dado muchas cosas. Pero es una oferta, y si es beneficioso para River y para mí, se hará, y si no, no se hará‘, manifestó el atacante en una entrevista con TyC Sports.



De todos modos, anunció que definirá si se queda en el millonario ‘entre hoy y mañana‘, tras reunirse con su familia y su representante. ‘Entre hoy y mañana me juntaré con mi familia, que es un tema personal, y con mi representante, y tomaré la mejor decisión‘, indicó. Alario dejó en claro que el único aspecto que lo podría seducir del ofrecimiento es el económico.



‘El fútbol chino no es de los más vistos y muchos van por el lado económico, y no está mal. Tiene muchas cosas en contra y no tiene nada que ver con nuestro país‘, reconoció.

En Boca



El mediocampista Rodrigo Bentancur, cuya transferencia a la Juventus está en trámite, dijo que ‘todo jugador quiere un pase así, pero ahora estoy pensando en Boca‘.



Sobre la posibilidad de viajar en los próximos días para someterse a la revisión médica, expresó que ‘se verá si tengo que ir o no, pero mi cabeza está acá‘. ‘Mi representante está allá y me dijo que están arreglando pero nada más. Todo jugador desea que un pase así se solucione, pero ahora quiero aprovechar y disfrutar lo que me queda en Boca‘, añadió.



‘Bajé un poco de peso -comentó-, también lo hablé con los médicos y es normal por mi altura y la seguidilla. Me siento bien, ya recuperé un kilo y medio‘ cerró Betancur tras la práctica de ayer en Casa Amarilla.

Buenos Aires, DYN