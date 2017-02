El delantero de River Plate Lucas Alario, pretendido por un equipo del fútbol chino, debe continuar en el club por consejo de su padre, Abel, quien a su vez admitió que la propuesta es ‘muy buena‘ en el aspecto económico.



‘Yo me quedaría un poco más. Él está bien en River‘, manifestó Abel Alario en radio Continental en referencia a una oferta de un equipo chino, dispuesto a pagar los 18 millones de euros por la cláusula de rescisión del contrato cuyo 60% pertenece al club de Núñez y el restante a Colón de Santa Fe.



‘El consejo que le di a Lucas fue que aguante un poco más, en China no lo ve nadie aunque la propuesta hay que pensarla muy bien. En lo monetario es muy buena‘, indicó el papa del goleador ‘millonario‘.



A su vez, el padre de Alario expresó su temor a que su hijo pierda la chance de ser convocado una vez más para al Seleccionado argentino de fútbol, en caso de que decida continuar su carrera en el fútbol chino.



‘Tengo miedo que Lucas se pierda futbolísticamente en China. La diferencia económica es muy grande pero si Lucas se va a China no sé si será citado a la Selección‘, sostuvo Abel Alario.



Lucas Alario, de 24 años, es figura en River Plate, donde juega desde julio de 2015 con la obtención de la Copa Libertadores de ese año como máximo logro, con un gol en la revancha.