Racing Club acordó ayer con Southampton de la Premier League inglesa por la transferencia del mediocampista Carlos Alcaraz. La venta del talentoso volante, de 20 años, se realizó en 13,650 millones de euros mas un 15 por ciento de plusvalía en caso de una futura venta, informó el club de Avellaneda.

Alcaraz se enteró del traspaso mientras practicaba con el plantel que dirige Fernando Gago y ayer mismo emprendió vuelo al Reino Unido para realizarse los estudios médicos y firmar el contrato. Antes de subirse al avión, se despidió de los hinchas de Racing.

"No sé si era el momento para irme o no. Eso lo deciden los clubes. Sé que voy a extrañar mucho a Racing porque es mi casa, el día a día y también a la gente por lo que te hace sentir", expresó Alcaraz en declaraciones a TyC Sports.

"Estaba por arrancar a entrenar y me dijeron que estaba todo cerrado y que me tenía que ir. Voy a seguir mi sueño", agregó, el mediocampista que no podrá disputar la final de la Supercopa Internacional contra Boca Juniors en Abu Dhabi.

Alcaraz se despide de Racing luego de 83 partidos, en los que marcó 13 goles y 6 asistencias.