Aldosivi de Mar del Plata, que está prendido en la pelea por meterse a los cuartos de final de la Copa de la LPF, sufrió para pasar a los 16avos de final de la Copa Argentina ante Colegiales, de la Primera B, al que le ganó 3 a 2 en la definición con tiros desde el punto del penal después de empatar 1-1. En la próxima instancia, el conjunto marplatense se medirá con el ganador de Newell's Old Boys-Ituzaingó, que jugarán hoy. Los cruces ya confirmados para los 16avos de final son: Banfield-Unión (SF), Gimnasia de Jujuy-Racing de Córdoba, Vélez-Independiente Rivadavia, Atlético Tucumán-Independiente, Chaco For Ever-Talleres (C), Argentinos Juniors-Defensa y Justicia, Racing Club-Agropecuario y Ferro Carril Oeste-Boca Juniors. Ya están clasificados y esperan rival: Quilmes (Rosario Central o Sol de Mayo de Viedma), Lanús (Godoy Cruz de Mendoza o Tristán Suárez), Estudiantes de La Plata (Platense o Belgrano), Quilmes, River, Colón y Aldosivi. Los otros partidos pendientes de los 32avos son: Gimnasia LP-Liniers y Sarmiento de Junín-Flandria, por un lado, y Tigre-Los Andes y Huracán-Deportivo Madryn por el otro.