Aldosivi ganó más que tres puntos ante Huracán. El equipo marplatense se impuso por 2-0 ante el Globo en Parque Patricios y logró salir de la zona de descenso en la tabla de los promedios. El partido fue válido por la fecha 20° de la Superliga.

El Tiburón se aprovechó del mal momento del conjunto que dirige Israel Damonte y, con poco, le alcanzó para marcar diferencias. La apertura del marcador llegó a los 23 minutos del primer tiempo con un disparo esquinado de Pablo Becker, que no pudo alcanzar el arquero Anthony Silva a pesar de la estirada. El delantero de Aldosivi había entrado solo unos minutos antes, en lugar de Gastón Gil Romero.

Huracán trató de reaccionar al verse abajo en el marcador, pero se topó con sus propias falencias en ofensiva y con la gran actuación del arquero Luciano Pocrnjic. El Globo tampoco pudo capitalizar el hecho de jugar con un hombre más que su rival desde los diez minutos del segundo tiempo, cuando Leandro Maciel se fue expulsado.

Fue así como, a los 17’ del complemento, los de Ángel Hoyos lograron el gol de la tranquilidad. Federico Gino remató de larga distancia y tuvo la fortuna de que un rebote descolocó al arquero del local. Fue el 2-0 para un Aldosivi que redondeó una tarde más que positiva en Parque Patricios.

Aldosivi ganó luego de dos fechas y salió de la zona de descenso. Colón de Santa Fe, que el viernes empató 1-1 ante Racing, cayó en los puestos de peligro.

El que atraviesa un presente complicado es Huracán, que no logra salir del pozo. Acumula diez fechas sin triunfos y está anteúltimo en la tabla de la Superliga. Aunque no tiene problemas con el descenso, está obligado a mejorar su producción para sostener la continuidad de Damonte, quien aún no ha sumado de a tres como DT del equipo.