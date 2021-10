Aldosivi de Mar del Plata logró esta tarde una trascendental victoria en la lucha por no descender, al vencer como local sobre la hora a Arsenal de Sarandí por 2 a 1, a pesar de jugar más de 20 minutos con un hombre menos por la expulsión de Gabriel Hauche, en partido correspondiente a la decimoctava fecha de la Liga Profesional de Fútbol de Primera División.



El encuentro se realizó en el estadio José María Minella, en la ciudad de Mar del Plata, y los tantos del "Tiburón" los marcaron Leandro Maciel, en la etapa inicial, y Gastón Lodico, en el segundo tiempo; Bruno Sepúlveda había establecido el empate transitorio para Arsenal, en la primera parte.



La etapa inicial fue atractiva, con llegadas en ambos arcos y con leve dominio de Arsenal, que tomó el control del balón gracias a la muy buena labor de Brian Farioli, estratega del medio hacia adelante.



De todos modos, a los 25 minutos, en la primera llegada a fondo, Aldosivi se puso en ventaja. Fernando Román envió centro al área desde el sector izquierdo, Malcol Braida la aguantó ante la marca y cedió para atrás, para que Leandro Maciel desde la media luna, con un remate bajo y a la derecha, venciera la resistencia del arquero de Arsenal, Alejandro Medina.



El conjunto de Sarandí no se resignó y a los 31 minutos, llegó al empate. Brain Farioli, su mejor jugador, llegó al fondo por la punta derecha y, antes de arribar a la línea final, envió un centro preciso para que Bruno Sepúlveda, de cabeza y en la entrada del área chica, estableciera el 1 a 1.



La parte final siguió con las mismas características, más parejo y con los dos equipos en búsqueda de la victoria, pero sin la precisión necesaria para marcar en el arco rival, aunque en los últimos minutos Arsenal presionó cerca del arquero José Devechi, debido a que Aldosivi se quedó con diez jugadores por la expulsión de Gabriel Hauche, quien le aplicó un codazo a Alan Ruiz, sin pelota, y recibió roja directa de parte del árbitro Mauro Vigliano.



A los 43 minutos, con Arsenal en ataque y, tras un córner a favor, luego de un despeje largo de la defensa de Aldosivi y una pifia de Juan Alberto Andrada en la mitad de la cancha, la pelota quedó a merced de Gastón Lodico, quien se fue solo hacia el arco rival y definió por debajo del cuerpo de Alejandro Medina, para establecer el 2 a 1 final, que no fue merecido, pero sí muy festejado.



Con el triunfo, Aldosivi, que lleva 7 puntos de 9 en juego desde que lo dirige Martín Palermo, llegó a las 20 unidades y está vigésimo; mientras que Arsenal se quedó con 13 unidades y en la última ubicación de la tabla, junto con Central Córdoba de Santiago del Estero.



En la próxima fecha, Aldosivi visitará a Central Córdoba de Santiafo del Estero, el lunes desde las 21.15; al tiempo que Arsenal recibirá el sábado a Sarmiento de Junín, a las 15.45.

Por su parte, Sarmiento se impuso por 2-1 a Newell´s Old Boys, en un encuentro disputado esta tarde en el estadio Eva Perón de la ciudad de Junín y válido por la fecha 18 del torneo local.



En la primera etapa, Jonatan Torres abrió el marcador a los 35 minutos, mientras que en el segundo tiempo Maximiliano Comba empató para La "Lepra" a los 10 minutos y Luciano Gondou le dio el triunfo al "Verde" a los 23m.



El nivel del primer tiempo fue de menor a mayor, desde lo conceptual y la generación de juego por parte de ambos equipos.



A partir de los 30 minutos, el partido creció en cuanto a lo futbolístico con el conjunto local como protagonista de las jugadas más destacadas. Los dirigidos por Mario Sciacqua asumieron la iniciativa de ir a buscar el arco rival.



A los 33 minutos, tras una jugada colectiva encabezada por Paradela y una habilitación a Alanis por izquierda, apareció la cabeza de Torres para abrir el marcador.



Luego del gol a a favor, el equipo "verde" tomó el control del partido, fue el que propuso jugar y se paró sobre el campo adversario.



El equipo rosarino, por su parte, no tuvo ideas para generar juego colectivo, perdió el mediocampo y no incomodó al arquero Manuel Vicentini.



El segundo tiempo mostró a la visita un poco más activo que en los primeros 45 minutos y con la obligación de intentar revertir el resultado por lo que tuvo mayor control de pelota.



El gol de Comba, a los 10 minutos, le dio al conjunto "rojinegro" la tranquilidad para continuar en la búsqueda de los tres puntos.



Sin embargo, una nueva jugada colectiva del local terminó con el tanto de Gondou para decretar la diferencia.



Al quedar en desventaja, Newell's se adelantó en el terreno pero no pudo concretar, más allá de que se acercó a Vicentini. Al conjunto del DT Adrián Taffarel le faltó profundidad como para inquietar.



En la próxima fecha (19na.) Sarmiento visitará a Arsenal , mientras que Newell´s Old Boys recibirá a Independiente.