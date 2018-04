El conteo. Subido en el sillín de árbitro, Fabián hizo contar a toda la gente hasta siete. Después todos explotaron. La alegría de un gran DT.

Ganó siete títulos de Liga. A eso se le suman las dos consagraciones en el Sudamericano y el bronce en el Mundial de Clubes. Fabián Armoa es un técnico ganador. Hizo los movimientos justos. Y después festejó...



"¿Hasta cuándo voy a ganar títulos? No sé pero ojalá que siga así. Por eso mi alegría. Mi locura. Por eso me subí al sillín del árbitro y le pedí a todos atención. Y cuando empecé a contar hasta siete, por los títulos que ganamos, me sentí pleno. Si hasta me atraganté. Porque todos respondieron y contaron conmigo hasta que explotaron felices".



Y el técnico siguió: "Esto se logró jugando a gran nivel. El equipo jugó dos partidos increíbles. Y me refiero al primero y al último de la serie. Porque aquel punto que nos trajimos desde Bolívar teníamos que hacerlo pesar. Y no fallamos. Jugamos concentrados al máximo".



Ante la pregunta del porqué tanta superioridad en este último partido, sintetizó: "Los pasamos por arriba. El saque y la recepción nuestros fueron increíbles. Y después en la red sabíamos que teníamos un poquito más. Aparecieron todos. Muy bien en ataque y muy bien Cavanna en el armado".