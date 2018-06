Al frente. Éver Banega, Javier Marcherano y el "Kun" Agüero encabezan el grupo que ayer tuvo una práctica liviana por la mañana tras el debut y que luego recibieron a sus afectos para celebrar el día del padre.





La actividad principal de ayer del seleccionado argentino de fútbol fue la celebración del Día del Padre, algo que convirtió en el epicentro del festejo a los dos flamantes progenitores, Gonzalo Higuaín y Federico Fazio, que debutaron en estas lides en los últimos días.



Mientras, buena parte del resto del grupo de jugadores recibió la visita de lo suyos en la concentración de Bronnitsy.



Hubo solamente gimnasio por la mañana para los que este sábado empataron con Islandia y actividad con pelota en el campo de juego para los que no tuvieron minutos en cancha. Después, todos a digerir el mal trago del debut recibiendo el cariño de los familiares, y el resto apoyándose entre sí.



Inclusive los enviados de la prensa argentina que ayer cubrieron los 15 minutos de entrenamiento de los suplentes recibieron un "feliz Día del Padre para todos" de boca del propio presidente de AFA, Claudio Tapia.



Los 80 kilómetros desandados antenoche desde el hotel Hyatt de Moscú hasta Bronnitsy estuvo tamizado por la lógica congoja de todos los componentes de la delegación que dejaron para otro día el análisis del empate con Islandia y apenas probaron bocado cuando llegaron a destino, para luego irse a dormir lo antes posible.



Desde hoy Jorge Sampaoli trabajará tupido en el armado del equipo para el cotejo del jueves frente a Croacia.



A la carrocería del auto no tendrá que hacerle reparaciones porque no hubo lesionados. Pero sí al alma. Y seguramente habrá varios cambios de piezas pensando en un conjunto muy diferente al de Islandia.



En tanto que la Plaza Roja se tornó en la tarde de ayer de celeste y blanca de manera literal, cuando fue copada por centenares de hinchas argentinos que se dieron fuerza entre sí tras el frustrante debut, arengando al seleccionado albiceleste casi con la misma fruición con que entonaban cánticos alusivos a la "parternidad" futbolistica sobre Brasil y la ausencia de Chile en esta Copa del Mundo rusa.



Con la arquitectura del Kremlin como fondo y el espacio abierto a una celebración que se podría haber ampliado en caso que Lionel Messi hubiera acertado su tiro penal, los viajeros argentinos enarbolaron enormes banderas, lucieron camisetas argentinas y renovaron su fe en la selección dirigida por Jorge Sampaoli.



Dato

El empate frente a Islandia en el debut argentino no dejó lesionados, por lo que Jorge Sampaoli tiene a disposición los 23 jugadores para diagramar el partido del jueves ante Croacia.



Maradona, duro con Sampaoli tras el debut



Diego Maradona criticó al entrenador del seleccionado argentino, Jorge Sampaoli, luego del debut del equipo en el Mundial de Rusia y alertó que "jugando así" el casildense no debería "volver" a nuestro país.



"Jugando así, Sampaoli no puede volver a la Argentina. Es una vergüenza no tener una jugada preparada. Sabiendo que los islandeses medían 1,90 tiramos todos los córners a cabecear. No hicimos una jugada corta", apuntó Maradona durante el programa "De la Mano del Diez" que emite Telesur.



"No le echo la culpa a los jugadores, sí le puedo echar la culpa al no trabajo. Creo que no lo hay, eso se vio. Se terminó el verso. Podés traer 25 entrenadores con vos, pero trabajá porque vimos que Islandia tenía más trabajo que la Argentina y eso me da mucha pena", disparó el "10" que estuvo en el estadio durante el debut de la "albiceleste" en el grupo D.