Clamoroso pedido. Los equipos completos de Argentina y República Checa posaron antes del inicio de la serie pidiendo por la paz.

Argentina tomó una ventaja casi definitiva de 2-0 sobre la República Checa en la serie de Copa Davis al mejor de cinco puntos que animan en Buenos Aires, merced a las victorias que lograron ayer en el primer turno Sebastián Báez sobre Jiri Lehecka por 7-6 (7-4) y 6-3, y luego Diego Schwartzman ante Tomas Machac por 2-6, 6-2 y 6-3.

El "Peque" Schwartzman, 14 en el ranking mundial de la ATP, rindió de menor a mayor ante Machac (131) y se impuso luego de 2h15m de juego, ante unas 2.000 personas en la la cancha central Guillermo Vilas, en el Buenos Aires Lawn Tenis.

De manera que el equipo capitaneado por Guillermo "Mago" Coria, en su debut en la función, quedó a un solo punto de ganar la eliminatoria para alcanzar el objetivo de clasificarse a las Finales de la Davis de fin de año, algo que no consigue desde 2019.

Zeballos y González, son favoritos para quedarse con el partido de dobles

Argentina tendrá tres chances para ganar la serie este sábado, primero con el punto de dobles que jugarán desde las 11 los especialistas Horacio Zeballos (5) y Máximo González (24) frente a los checos Zdenek Kolar (141) y Vit Kopriva (168).

De no ganar el dobles, Argentina intentará obtener el punto que le falta con los singles restantes, de Schwartzman ante Lehecka y luego Báez frente a Machac, aunque estos nombres podrán ser cambiados hasta una hora antes del partido, algo que es usual cuando la serie está definida.

El desahogo. El "Peque" Schwatzman festeja el punto que le dio el segundo set y le permitió, empatar y encauzar el trámite del partido, que logró dar vuelta.

"Estuve perdido en un momento, no me salía nada, pero escuché el aliento increíble de todo el estadio y pensé que no podía fallar. Realmente me dieron fuerzas para volver, meterme en el partido y poder ganarlo, fue increíble lo que se vivió", confesó el "Peque" en sus primeras palabras a la prensa, exultante tras el éxito que dejó al equipo muy cerca de la victoria.

Es que el porteño perdió el primer set y luego estaba 0-1 y se recuperó para dar vuelta el encuentro y plasmar el 2-0.