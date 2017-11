El periodista deportivo Alejandro Fantino hizo una fuerte editorial sobre el FIFA Gate y atacó a varios dirigentes de AFA, entre ellos el sanjuanino Jorge Miadosqui. El locutor lo trató de “cuatro de copas” y afirmó que siempre fue cercano a Humberto y Humbertito Grondona.

“(Jorge) Miadosqui se andaba haciendo el directivo serio y le chupaba las bolas a Grondona. Ni siquiera robó, estaba ahí porque era un boludo útil. Tener que bancarme a ese cuatro de copas… ¡Menos! Es una carta de denominación española en un mazo de póker. Le chupaba las bolas a Humbertito Grondona. Como yo quedé afuera de la orgía, y en esa orgía estaban todos, al menos me van a dejar excitarme viendo un poco lo que les está pasando a ustedes”, dijo en Radio La Red.

Fantino denunció que por su pelea con Grondona sufrió agravios, aprietes y en este sentido volvió a apuntar contra el presidente de San Martín y actual secretario de Selecciones de AFA.

“¿Saben lo que era bancarse a estos 4 de copas con poder? ¿Qué te contestara "Mierdoski", Miadoski? ¿Sabés cómo me liquidaba porque yo atacaba a Grondona? ¿Dónde estás, Miadoski, ahora? Me rompieron en pedazos. La verdad todos ustedes, todo el sistema grondonista es una mierda, me dan asco. "Miedoski", Miadoski, no me sale. Esos tipos se tienen que ir del sistema, no pueden estar más. Eran laderos de un ladrón profesional como Grondona”, agregó el conductor.

Aquí su comentario completo:

"No tienen idea, amigos y amigas, lo que hubo que vivir en el tiempo al que nosotros llamamos la guerra contra la AFA de Grondona, el tiempo de la época del Show del Fútbol. Hubo pelotudeces como el auto rayado y cosas más subidas de tono. En el Mundial 2010 teniendo que meternos por puertas laterales, complicaciones para acreditarnos, no nos dejaban entrar en el IBC… No nos dejaban entrar colegas que hoy quedan expuestos de lo que fueron, herramientas de una cadena de corrupción.

Que (Alejandro) Burzaco es un ladrón, un delincuente, chorro, Afanancio, rata, de eso no había dudas. Como tampoco hay dudas de que es un rocho este (Pablo) Paladino, que además de rocho y delincuente es cagón, porque sale a mandar al frente a los que estaban por encima de él. Hacete cargo, te van a extraditar a Estados Unidos y vas a estar vestido de naranja, en cana en Estados Unidos. Le va a quedar lejos a tu familia llevarte cigarrillos y frazadas. Sos un pobre pelotudo que ni guita tenés, como sí todos los demás que pagaron sus abogados. Vas a ser el más pelotudo de todos los que van a meter en cana, Paladino, vas a tener que acomodarte y ponerte cariñoso con un muchacho de las afueras de Harlem. ¿Hablar del tipo que se tiró abajo del tren? Decidió su suerte. Paladino es un cagón de cuarta, siempre estaba atrás. Esa fue la evolución de Torneos y Competencias. Cuando este sorete y cuatro o cinco de La Cámpora te meaban. Un día llegó uno que mandaba y daba órdenes, no dejaban entrar a colegas con derechos, maltrataban a cronistas. Estos soberbios, como el ladrón y delincuente de Paladino y toda la mar en coche y la runfla de Fútbol Para Todos, manejado por La Cámpora. Era de La Cámpora y todos los chupaculos colegas míos, porque no es que robaron, pero estaban ahí chupando el culo, eran peores que los de Torneos. Paladino, hacete cargo, eras coordinador de Fútbol Para Todos, articulabas la logística de la TV. ¿(Carlos) Zannini, Máximo y Cristina se sentaban con Grondona? O sea, ¿la cobraban ellos la coima, Paladino? Y a (Eduardo) Espinosa, que aparece en todas las fotos con él, hay que seguirlo también. Está vaciando a Banfield.

El ladrón medio pelo, o importante. El que la repartía, era Burzaco. Ponía guita para coimear. Los torneos, mundiales y todo lo que vieron por Canal 7, Burzaco vendía esos derechos, los daba por 12, 15 ó 18 palos por afuera del presupuesto. Le metía un sobreprecio a la venta del sistema de medios argentinos. Después tendrán que dar explicaciones de nuevo, Servini tiene la causa. Me gustaría escuchar a Abal Medina, que quedó sobreseído. A Aníbal Fernández, el bravucón de Twitter, cinturón negro de redes sociales. A Zannini… Todos los que estaban a cargo de Fútbol Para Todos que aceptaban sobreprecios, les pagaban sobreprecios a las empresas de Burzaco y después dividían esa guita. Como al rocho de Paladino, que no apareció nunca. Se pensó que iba a pasar por abajo de la línea de radar… Estás hasta las pelotas, Paladino, como también los Jinkis. Extrañamente, en su momento me metí en flor de quilombo porque empecé a sospechar y no podía comprobar. Bonadio no le dio la extradición y (Vicente) Taiano se calló la boca y no apeló en la cámara la no extradición.

Los Jinkis están como Pancho por su casa, con esa cara de pelotudos que tienen los dos. Siendo así, te molesta más. Si te lo cruzás, pensás "cómo este tipo me choreó lo que me choreó". Te banco una cicatriz en la cara, pero así me molesta más, es un insulto a la historia delincuencial mundial. Los Jinkis no fueron extraditados y, con todo esto, se abre la posibilidad. Los van a tener que juzgar acá. Bonadio es rápido para Cristina y lento para ellos. Es una liebre para Cristina pero un caracol australiano para los Jinkis. Y el fiscal no hizo la apelación a cámara en su momento. Y me pregunto qué va a hacer Macri con todo esto. Esto es una mafia y el que tiene la firma para que sean extraditados y se mande información es Cancillería, que depende de Presidencia.

Burzaco dijo que él pagó 4 millones de dólares en coima. Pero no la puso toda él, no sacó 4 palos verdes de su bolsillo, él puso un 20% de eso. Él era el dueño del 20% de la empresa que pagó las coimas, que era Torneos. El directorio que toma decisiones estaba compuesto por Pebe Nofal, otro que tiene cara de pelotudo, otro con cierto tufillo a delincuencia, por no decir que tumba de baranda. Dueño de Torneos o manejando Torneos, no sé en qué porcentaje pero por encima del 20%. Hijo del recordado Luis Nofal, el de las copas de verano en Mar del Plata. Sigue siendo parte de Torneos. La otra parte es DirecTV, a la que le ponés la platita y cuando sopla un viento norte o se tira un pedo una paloma se te corta el cable. Y la última parte de Torneos y Competencias es de un fondo suizo. Esa es la composición accionaria o los capos de ese grupo accionario. Imaginen si en una mesa redonda como la del Rey Arturo, Nofal no iba a saber que ese dinero iba a ser para pagar coimas. Burzaco tenía que avisarle al directorio. Burzaco cuenta que se los dijo, que Torneos sabía que Torneos iba a pagar 4 millones de dólares. Esto es algo tremendo en la declaración y lo dejaron pasar.

También está el payaso del circo, al que trajeron para bañar a la jirafa afuera. Hablo de (Ignacio) Galarza. Lo trajeron para limpiar, pero no limpiaste nada, no tendrían que estar los mismos, todavía lo tenés a Nofal, a DirecTV y al fondo, que evidentemente sabían que le iban a pagar coimas. El único que cayó es Burzaco. Torneos y Competencias es una empresa corrupta, coimera. A Galarza sí se lo puede acusar de que sabía que tenía que limpiar a tontos. Como Galarza es del Newman y juega al fútbol en Olivos con Macri, sobrevive en este sistema, qué se le puede decir. Torneos sigue tan mugrienta como cuando estaba Burzaco. Me gustaría que se le conociera la cara al Pebe Nofal, me gustaría que cuando lo vean, le digan "¿así que vos sos el corrupto?". Hay que hacerle conocer la cara como a los Jinkis. Los de DirecTV y los del fondo les están tirando con una escopeta a los patos en un lago de Austria. Pero estos, no. Estos están caminando acá.

(Daniel) Vila fue cagado a trompadas en la puerta de AFA cuando fue a presentarse para una votación. Lo cagaron a piñas los de la barra de Chacarita. (Alejandro) Marón le cerró la puerta en la cara. El sorete de Marón, otro impresentable. Agustín Vila fue a la cancha de Quilmes y le bajaron dos dientes los de la barra. Porque no venía (José Luis) Meiszner o el hijo, que no le pueden pegar ni a un gorrión herido, mandaban a la barra. En el Mundial 2010 nos miraban de costado los barras. Por eso yo me fui del fútbol, yo no tengo huevos, no soy boludo. No voy a ir a la cancha para que me peguen. Estos eran mafiosos. Yo pensé que era joda cuando le hicieron la cámara oculta a Grondona y dijo que había que matarme. No es joda, son gente pesada.

Me dan ternura mis colegas, ahora, subiéndose al bondi de pegarle a Grondona y a la AFA, me dan pena. Hay gente que tiene mucha más dignidad. Nos dejaban de lado, no nos daban bola. Recuerdo cómo en una transmisión de verano, cuando estábamos en plena guerra contra la AFA asquerosa de Grondona, compañeros de la radio le chupaban el culo, siempre acomodados. Y del otro lado uno podrá decir "Fantino, vos tenías guita". ¡Minga que tenía guita y estaba acomodado! Si Vila me pegaba una patada en el culo, me iba haciendo sapito hasta Arkanzas. No tenía lugar en TyC Sports, ni en ESPN ni en Fox Sports. Si me iba, no laburaba más en ningún lado. Me iba a hacer la campaña de Boca en "Radio Vela Apagada" con dos publicidades de una casa que sopleteaba amortiguadores y una carnicería de un tipo de Morón. Pero me la banqué acá. En esa época yo también tenía que laburar, pero no transé con estas ratas.

Hay otro corrupto como (Mariano) Elizondo, de la Superliga. Hace minutos que la Corte Suprema avisó que no se puede concursar Oil. El que firmaba y daba el OK para evasión y que le choreaba al fisco es esta otra rata de Elizondo, que maneja la Superliga. Es todo lo mismo, lo que yo dije en su momento de Grondona, ahora lo digo de Elizondo. Ahora están los de la Superliga reuniéndose, quiero preguntarles a los dirigentes del fútbol si habría que borrarle el nombre Julio Humberto Grondona al predio de Ezeiza. A mí no me representa, no puede llevar el nombre de un ladrón del fútbol argentino. Tienen que recordarlo como el chorro mayor, a él y todos sus secuaces. Hay que sacar a patadas al grondonismo. ¿Por qué no le ponen Gordo Valor o Garza Sosa al predio de Ezeiza? Pongan a un rocho de verdad, uno que bajaba con la antiaérea, no como este choto, ladrón, que robaba con un portafolio y un cuadernito en una ferretería. Construían, había testaferros y mataban gente.

¿Saben lo que era bancarse a estos 4 de copas con poder? ¿Que te contestara "Mierdoski", Miadoski? ¿Sabés cómo me liquidaba porque yo atacaba a Grondona? ¿Dónde estás, Miadoski, ahora? Me rompieron en pedazos. La verdad todos ustedes, todo el sistema grondonista es una mierda, me dan asco. "Miedoski", Miadoski, no me sale. Esos tipos se tienen que ir del sistema, no pueden estar más. Eran laderos de un ladrón profesional como Grondona. Meiszner le puso el nombre a un estadio. Ladrones, infames, chorros, corruptos, sinvergüenzas. Eran tan brutos, que me atacaban con mi sexualidad. Humbertito Grondona, qué tenés para decir, 4 de copas, enano de estantería, qué tenés para decir. Tenés que nacer siete veces para salir con lo que salí yo y en una de esas vidas ser Brad Pitt. Que "se la come", que "el Polaco Bastía"… ¡Giles! Me les estoy cagando de risa, hoy tiré 150 abdominales bajos para que no se me acalambren.

Me estoy yendo a los Emi y en vez de ir a la Estatua de la Libertad o a escuchar a Norah Jones, voy a escuchar cómo canta Burzaco. Van todos en cana, no les va a quedar ningún nombre en ningún predio. Ustedes no pueden ir a la cancha, los hinchas los van a odiar y los van a escupir. No hay peor agravio que no poder ir a la cancha. Ni siquiera me dan asco, sino bronca. Voy a hacer todo lo posible para que los que tengan que ir en cana, vayan, y que no quede ni un rastro de ustedes. Les voy a arar la AFA, tengo tiempo y energía, uno por uno. A todos esos que chupaban las medias de Grondona. Porque por ustedes, manga de ladrones, se mató un pibe pegándose contra una pared, como Sergio Marchi. ¡Servini, haga justicia! ¡Queremos verlo esposado a Marchi! ¡Haga justicia! 4 palos verdes en una caja de seguridad, se robaron la plata de los jugadores. Si estás escuchando, Mauricio, estos son mafia, ¡metelos en cana! Y espero la comunicación de Fox, para ver qué van a decir, qué va a decir la empresa, qué van a decir los paladines de la limpieza"