El volante de la selección alemana Ilkay Gûndogan critico la actitud de sus compañeros tras la inesperada derrota ante Japón, por 2 a 1, y afirmó que "se sentía que no todo el equipo quería la pelota".



Alemania perdió con el representativo asiático en el debut en l Grupo E de Qatar 2022 pese a irse 1 a 0 en ventaja al término de la primera etapa.



"Se lo hicimos muy fácil. Se sentía que no todo el equipo quería la pelota. Hubo un poco de falta de convicción, tenerla más, moverse, ofrecerse. Dependimos mucho de pelotas largas en la segunda parte y las que tocamos en corto las perdimos muy fácilmente. Perdimos el balón demasiado seguido y demasiado fácil", subrayó.



E hizo especial hincapié en el segundo tanto convertido por el delantero japonés Takumma Asano: "No sé si alguna vez se hizo un gol tan fácilmente en una Copa del Mundo, eso no puede pasar", expresó en declaraciones a los medios en la zona mixta.



El volante del Manchester City también comentó: "Estamos en un Mundial. Creo que dominamos el partido en la mayor parte. Manu (Manuel Neuer, el arquero) nos salvó una vez en la segunda parte y para eso lo tenemos. Tuvimos un montón de chances increíbles en el segundo tiempo y no hicimos el segundo gol. La forma en la que concedimos dos goles en ocho minutos fue demasiado fácil".



Gündogan, autor del único gol de su equipo mediante un tiro penal, fue reemplazado a los 21 minutos del segundo tiempo cuando Alemania se imponía por 1 a 0.



Japón y España, que goleó más tarde a Costa Rica, encabezan el grupo con tres puntos y lo cierran Alemania y Costa Rica sin unidades.



Los dirigidos por Hansi Flik, el entrenador mejor pago de todos los que están en el Mundial, se enfrentaran el próximo domingo desde las 16 (hora argentina) ante España en el estadio Al Bayt, en un encuentro clave para sus aspiraciones de acceder a los octavos de final.